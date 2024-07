Niecodzienny widok w Europie. Bombowce B-52H po raz pierwszy w Rumunii

Bombowce B-52H Stratofortress z 2. Skrzydła Bombowego AFGSC, stacjonującego w bazie lotniczej Barksdale w Luizjanie, przyleciały do rumuńskiej bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu – powiadomiły rumuńskie media, powołując się na amerykańskie siły powietrzne w Europie i Afryce.

Amerykańskie samoloty po raz pierwszy przybyły do Rumunii w ramach misji Bomber Task Force 24-4.

Bones are back! U.S. 🇺🇸B-52 arrived in Europe & will operate with #NATO allies out of Romania 🇷🇴for the first time.Such multilateral missions enable dynamic force employment in Europe providing strategic predictability & assurance for AlliesRead more https://t.co/nk9cewGEaG pic.twitter.com/9AE3UFKDae— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) July 22, 2024

"W tym historycznym dniu wschodnia flanka NATO jest silniejsza! Po raz pierwszy bombowce B-52 Stratofortress z bazy sił powietrznych Barksdale wylądowały w Rumunii, aby wesprzeć Bomber Task Force (BTF) Europe" – podkreśliły rumuńskie siły powietrzne w komunikacie na Facebooku.

Jak powiadomiono, B-52 będą "integrować się z sojusznikami z NATO oraz innymi partnerami międzynarodowymi w celu synchronizowania zdolności i zapewnienia zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa na terenie odpowiedzialności europejskiego dowództwa Stanów Zjednoczonych".

W komunikacie amerykańskich sił powietrznych zaznaczono, że USA regularnie demonstrują swoje zaangażowanie na rzecz sojuszników z NATO i partnerów poprzez misje BTF.

Jak podano, podczas przelotu do Rumunii samoloty B-52 zostały przechwycone przez rosyjskie maszyny w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Barentsa.

"Amerykańskie samoloty nie zmieniły kursu w wyniku przechwycenia i kontynuowały (przelot), zgodnie ze swoim planem i bez żadnych incydentów, umożliwiając B-52 zrealizowanie zaplanowanej misji, polegającej na integracji z myśliwcami NATO przed lądowaniem w bazie Mihail Kogelniceanu" – poinformowano.

W niedziele (21 lipca) z kolei Rosja poinformowała, że poderwała myśliwce, aby uniemożliwić dwóm amerykańskim bombowcom strategicznym przekroczenie granicy nad Morzem Barentsa w Arktyce. „Gdy rosyjskie myśliwce się zbliżyły, amerykańskie bombowce strategiczne skorygowały kurs lotu, oddalając się, a następnie zawracając od granicy państwowej Rosji” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja 2024 roku, dwa bombowce B-52 z grupy bombowców Sił Powietrznych USA przeleciały nad krajami bałtyckimi i Europą Wschodnią. Para B-52 była eskortowana przez dwa hiszpańskie F-18 Hornet, dwa polskie MiG-29 i łącznie pięć niemieckich Eurofighterów Typhoonów w różnych momentach ćwiczeń, gdy bombowce strategiczne „przelatywały nad regionem Bałtyku” podczas misji 28 maja.

B-52 to bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu, który jest w stanie przenieść do 31 ton bomb oraz bomby jądrowe na odległość co najmniej 6400 kilometrów. Bombowiec jest używany od lat 50. XX wieku, a najnowsze egzemplarze, w obecnym wariancie B-52H, trafiły do służby na początku lat 60. XX w. Przewiduje się, ze bombowiec pozostanie jeszcze w służbie do 2040 roku. B-52 ma długość 48,5 m, wysokość 12,5 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 56,4 m. Bombowiec ma na swoim wyposażeniu 8 silników Pratt & Whitney TF33-P-3/103. B-52 jest uważany za jeden z trzech głównych amerykańskich bombowców strategicznych, obok B-1B i B-2. Zarówno B-52, jak i B-2 ale nie B-1B są zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Stany Zjednoczone posiadają obecnie 72 bombowce B-52.

PM/PAP