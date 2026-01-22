NATO DIANA. Rusza jedyny w Polsce ośrodek innowacji obronnych!

Siedem firm z USA i Europy przyjechało do Polski, by doskonalić swoje technologie w obszarze obronności w ramach programu akceleracyjnego NATO DIANA. W inauguracji programu udział wzięli: wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Bartosz Józefowski, wicedyrektor działu parku technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym, Mateusz Rzymowski, CEO Revobeam, Izabela Albrycht, pełnomocnik rektora AGH ds. NATO DIANA. W czasie przemówienia minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to Polska obudziła Europę do wydatków na obronność:

Polska jest transatlantykiem, łączy Europę ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, nie ma też potęgi Stanów Zjednoczonych bez ich udziału w Pakcie Północnoatlantyckim. To są naczynia połączone. Jedno wynika z drugiego. Polska jest liderem transformacji zbrojeniowej w Europie. Jako pierwsi postawiliśmy na rozwój naszych zdolności. Budżet na ten rok to jest 200 miliardów złotych. W momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to było około 60 miliardów. Jestem bardzo dumny z tego, że nasz rząd postawił na bezpieczeństwo. Nie było do tej pory takiego rządu, który tak wiele by inwestował w bezpieczeństwo.

i Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Co istotne, decyzją NATO, Polska, jako jedyny kraj na wschodniej flance Sojuszu, stała się gospodarzem akceleratora DIANA, dziesięciu centrów testowych i biura NATO Innovation Fund. To strategiczne wyróżnienie podkreśla kluczową rolę naszego kraju w rozwoju innowacji technologicznych na rzecz bezpieczeństwa i obronności NATO.

Prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie, podkreślił, jak istotne jest uruchomienie NATO DIANA w Krakowie: - (...) to potwierdzenie, że polska nauka i ekosystem innowacji osiągnęły dojrzałość, która pozwala współtworzyć rozwiązania kluczowe dla bezpieczeństwa całego Sojuszu. AGH, jako uczelnia techniczna o silnych kompetencjach w obszarze deep tech, bierze odpowiedzialność nie tylko za rozwój technologii, ale także za ich realne zastosowanie, od laboratoriów, przez testy, po wdrożenia we współpracy z przemysłem i użytkownikiem wojskowym. FORT Kraków to przykład tego, jak nauka i biznes mogą działać wspólnie na rzecz obronności państwa i NATO.

W programie realizowanym przez FORT Kraków bierze udział siedem wyselekcjonowanych przez NATO startupów z USA i Europy, pracujących nad zaawansowanymi technologiami (deep tech) o podwójnym zastosowaniu (dual-use). Przez sześć miesięcy zespoły będą korzystać z programów mentoringowych, zaplecza eksperckiego oraz infrastruktury testowej, rozwijając kompetencje techniczne i biznesowe, niezbędne na wszystkich etapach rozwoju produktów i usług – od badań i prototypowania, przez walidację, aż po wdrożenie i skalowanie działalności.

Czym jest DIANA? Główne cele i założenia

DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) to agencja NATO wspierana przez zlokalizowane w krajach członkowskich akceleratory i centra testowe, której celem jest przyspieszanie rozwoju technologii istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państw Sojuszu. Łączy ona innowatorów technologicznych z przedstawicielami instytucji wojskowych, zapleczem testowym oraz mentorami z sektora obronnego, przemysłu i uczelni wyższych.

i Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe