Zdarzenie lotnicze o którym mowa miało miejsce 22 maja po godzinie 18:00. Samolot który w locie utracił dodatkowy zbiornik paliwa wystartował z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Obecnie w tej bazie stacjonuje 14 samolotów myśliwców MiG-29 należących do Sił Zbrojnych RP, oraz 8 maszyn wielozadaniowych Eurofighter F-2000 Typhoon należących do włoskiego lotnictwa wojskowego, pełniących tutaj służbę w ramach kontyngentu White Eagle II.

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, samolot MiG-29 odbywał lot szkoleniowy. Wstępne ustalenia wskazują, że postępowanie pilotów było zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zbiornik spadł kilkaset metrów od zabudowań miejscowości Kurów Braniewski. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Zgodnie z obowiązującymi w takich przypadkach procedurami okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Myśliwiec MiG-29 to maszyna produkcji rosyjskiej, zmodyfikowana przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Numer 2 do wersji zgodnej ze standardem NATO. Zmiany obejmowały przede wszystkim instalację systemów identyfikacji swój-obcy (IFF), oraz transponderów cywilnych i systemów łączności zgodnych zarówno z wymogami NATO jak też lotów we wspólnej przestrzeni powietrznej z maszynami cywilnymi.

Maszyna tego typu to dwusilnikowy myśliwiec frontowy, którego uzbrojenie stanowi do sześciu pocisków powietrze-powietrze, kierowanych na podczerwień lub radarowo i działko lotnicze kalibru 30 mm. Samolot MiG-29 może też zabierać niekierowane uzbrojenie powietrze-ziemia, takie jak bomby i rakiety. Do służby w polskim lotnictwie trafiły w 1989 roku. Obecnie większość maszyn została wycofana ze służby lub przekazana Ukrainie.