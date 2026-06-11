Marcin Kierwiński podsumowuje dokonania MSWiA. Rekordowe inwestycje i wzmocnienie bezpieczeństwa Polski

Rząd skutecznie zareagował na wyzwania związane z niedoborem kadr w służbach mundurowych, co zaowocowało znaczącym wzrostem zatrudnienia w kluczowych formacjach podległych MSWiA. Jak wynika z przedstawionych danych, liczba czynnych funkcjonariuszy Policji wzrosła do ponad 102 tysięcy, co oznacza przyrost o 11 tysięcy osób. Jednocześnie udało się zmniejszyć o połowę liczbę wakatów. Również Państwowa Straż Pożarna odnotowała wzrost, licząc obecnie ponad 30 tysięcy strażaków, czyli o tysiąc więcej. Historyczne zatrudnienie osiągnęła Straż Graniczna, która dysponuje dziś ponad 16,8 tysiąca funkcjonariuszy, co stanowi wzrost o 2 tysiące. Minister Marcin Kierwiński podkreślił dynamiczny wzrost zainteresowania służbą, zauważając:

„W 2023 roku było 15 tys. kandydatów, dziś jest ich już ponad 35 tys. Przywróciliśmy etos służby. Zainwestowaliśmy w ludzi: blisko 30 proc. podwyżki, świadczenia mieszkaniowe, zrównanie uposażenia funkcjonariuszy na start z pierwszą płacą żołnierza”.

Za wzmocnieniem struktur poszły również konkretne działania finansowe. MSWiA wdrożyło blisko 30-procentowe podwyżki uposażeń dla wszystkich formacji mundurowych, co było jednym z priorytetów rządu. Ponadto, pensja startowa dla nowych funkcjonariuszy została zrównana z zarobkami w Wojsku Polskim, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności służby. Wprowadzono także dodatki mieszkaniowe, których wysokość waha się od 900 do 1800 zł. Na ten cel w budżecie państwa na 2026 rok zabezpieczono znaczącą kwotę 2,2 miliarda złotych.

Uszczelnienie granic i nowoczesne technologie: Jak Polska chroni swoje terytorium?

Kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego i ochrony granic stanowiła jeden z filarów raportu ministra Marcin Kierwińskiego. Rząd zainwestował 2,7 miliarda złotych w rozbudowę barier fizycznych, zapór elektronicznych oraz instalację nowoczesnych systemów antydronowych na granicy z Białorusią. Dzięki tym działaniom udało się podnieść jej szczelność do niemal 100 procent. Istotnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa systemowego było wdrożenie na wszystkich 71 przejściach granicznych zaawansowanego biometrycznego Systemu Entry/Exit. Polska była pierwszym krajem w Unii Europejskiej w pełni gotowym do jego uruchomienia. System ten skutecznie zablokował możliwość posługiwania się fałszywymi dokumentami, co już przyniosło wymierne efekty w postaci 11 tysięcy odmów wjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Marcin Kierwiński odniósł się również do kwestii nielegalnej migracji, wskazując na znaczącą zmianę w polityce granicznej:

„12 tysięcy nielegalnych imigrantów po prostu przechodziło sobie przez granicę tak jak chciało, w ostatnim roku rządów poprzedników. Dziś, w pierwszym kwartale 2026 r. to jest zero przekroczeń granicy. Zadziałaliśmy kompleksowo: zmieniliśmy prawo, zawiesiliśmy czasowo prawo do azylu, wprowadziliśmy strefę buforową. To wszystko to działania dzięki, którym dziś Polska jest naprawdę bezpieczna”.

Równolegle zaostrzono politykę migracyjną, wprowadzając zasadę zero tolerancji dla osób łamiących prawo. Skutkiem tego było potrojenie liczby deportacji, co oznacza 9,5 tysiąca odesłanych migrantów. Dodatkowo, kontrole na granicy zachodniej i granicy litewskiej zostały przedłużone do 1 października 2026 roku, a dotychczas objęły już ponad 3,2 miliona osób.

Miliardy na modernizację i Program Ochrony Ludności: Inwestycje w przyszłość bezpieczeństwa

Marcin Kierwiński podkreślił w Sejmie również realizację programu modernizacji formacji podległych MSWiA na lata 2026–2029. Jest to program o rekordowej wartości blisko 13 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 3 miliardy złotych w porównaniu do poprzedniego programu. Z Programu finansowane jest powstanie ponad 150 nowoczesnych komend Policji, budowa blisko 80 nowych strażnic PSP, a także zakup 2,2 tysiąca nowoczesnych pojazdów i dronów. Co więcej, środki te przeznaczone są również na zakup śmigłowców dla Straży Granicznej, co znacząco wzmocni jej zdolności operacyjne. Minister Marcin Kierwiński zaznaczył:

„Przyjęliśmy największy w historii program modernizacji służb podległych MSWiA. To 13 miliardów złotych na inwestycje, o 3 miliardy więcej niż za poprzedniego rządu. Dzięki tym środkom rozwijamy nowoczesne zdolności służb, w tym systemy antydronowe, i wzmacniamy ich gotowość do reagowania na współczesne zagrożenia”.

Równolegle uruchomiono bezprecedensowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), na który przeznaczono 34 miliardy złotych. Aż 10 miliardów złotych z tej kwoty trafia bezpośrednio do samorządów, wspierając odtwarzanie schronów, miejsc ukrycia oraz rozwój systemów łączności kryzysowej. Do samej Państwowej Straży Pożarnej trafił już nowoczesny sprzęt ratowniczy i logistyczny o wartości 980 milionów złotych. Te inwestycje mają kluczowe znaczenie dla budowania odporności państwa na różnorodne zagrożenia. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że „Te inwestycje już przynoszą efekty. Korzystają z nich strażacy, ratownicy i samorządy w całej Polsce. Budujemy nowoczesny system bezpieczeństwa”.

Skuteczność w kryzysie i rosnące zaufanie: Jak Polacy oceniają służby?

Sprawność operacyjną struktur państwowych potwierdziły liczne sytuacje kryzysowe, z którymi mierzył się rząd. W reakcji na katastrofy naturalne, takie jak powódź z września 2024 roku, rząd przekazał ponad 8 miliardów złotych na pomoc obywatelom i odbudowę, uruchamiając wypłaty już trzeciego dnia od wystąpienia żywiołu. Podobnie, po zalaniu w rejonie Elbląga latem 2025 roku, zaangażowano 17,5 miliona złotych na wsparcie poszkodowanych. Te szybkie i skuteczne działania świadczą o poprawie zdolności reagowania państwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Raport ministra Marcin Kierwińskiego wskazał również na całkowite odpolitycznienie formacji mundurowych i powrót do ich czysto zawodowej roli. Ta zmiana zaowocowała natychmiastową odbudową wizerunku polskiego munduru. Obecnie pracę Policji dobrze ocenia aż 71 procent Polaków, a zaufanie do Straży Granicznej wzrosło do poziomu 77 procent. Służby wykazały się także bezwzględną i precyzyjną skutecznością w walce z cyberprzestępczością, czego przykładem jest szybkie zatrzymanie sprawców fałszywych alarmów paraliżujących instytucje, co nastąpiło w zaledwie kilkanaście dni od zgłoszenia.