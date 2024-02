Na drawskim poligonie odbędzie się końcowa faza ćwiczenie Brilliant Jump-24, którego celem jest przetestowanie szybkiego przerzutu na wschodnią flankę tzw. szpicy NATO, czyli sił bardzo wysokiej gotowości VJTF. Ich trzon stanowi obecnie legendarna 7 Brygada Lekka „The Desert Rats”, która przerzuciła z Wielkiej Brytanii do Niemiec statkami typu ro-ro, a następnie drogą lądową na polski poligon niemal 600 pojazdów i cały niezbędny personel. Jednostka jest wyposażona przede wszystkim w kołowe pojazdy rozpoznawcze Jackal oraz lekko opancerzone Foxhound i Panther.

W Drawsku „Szczury Pustyni” spotkają się z Hiszpanami z Brigada Guzmán el Bueno X oraz polskimi czołgistami z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, którzy mają zapewnić Brytyjczykom wsparcie. Uzbrojenie hiszpańskiej jednostki, która jak donoszą lokalne media, już 13 lutego była gotowa wyruszyć do Polski, składa się z bojowych wozów piechoty Pizarro i czołgów Leopard 2E. „Warszawiacy” oddelegowali do VJTF pododdział czołgów Leopard 2A5, co zapewnia spory poziom interoperacyjności z hiszpańskim komponentem.

Łącznie w ćwiczeniu sił szybkiego reagowania NATO Brilliant Jump 24 ma wziąć udział ponad 700 pojazdów i 3000 żołnierzy. W Drawsku Pomorskim będzie realizowane sprawdzenie interoperacyjności i zgrywanie współpracy między pododdziałami wchodzącymi w skład szpicy NATO. Oprócz wymienionych jednostek będą tam również pododdziały tureckie i albańskie. Oczywiście część poligonowa jest elementem ćwiczenia Dragon 24, a całość wchodzi w skład całościowego testu gotowości wsparcia wschodniej flanki NATO, czyli Steadfast Defender, które jak już pisaliśmy, jest największym tego typu działaniem szkoleniowym sojuszu od czasów Zimnej Wojny.