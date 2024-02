Jak możemy przeczytać w komunikacie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: „w ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami”.

Dowództwo Generalne, podkreśliło, że ruch pojazdów wojskowych, powinien w mały sposób utrudniać bieżący ruch, ponieważ zostało to w odpowiedni sposób skoordynowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją.

⚠️ Uwaga kierowcyOd 12 lutego 2024 r. do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych niemal całego kraju.Wzmożony ruch pojazdów wojskowych związany jest z ćwiczeniami #SteadfastDefender24 i #Dragon24.… pic.twitter.com/Lrw4kltWcB— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) February 8, 2024

W komunikacie przypomniano, że dla bezpieczeństwa nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy. Zaapelowano także o to, by nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, ponieważ „publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności” – zaznacza Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ćwiczeniu ma wziąć udział około 90 tys. żołnierzy z 31 krajów NATO. W ich ramach Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca. STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Planowany jest udział w ćwiczeniu Dragon-24 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Oprócz działań na lądzie, w powietrzu i na morzu, przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.