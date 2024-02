Podczas rozmowy w Radiu ZET z Bogdanem Rymanowskim minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił potrzebę przygotowania „nawet na najgorsze scenariusze”. Pytany, czy wojna to może być kwestia tygodni, miesięcy czy lat podkreśla - „To gotowość, którą musimy uzyskać i mieć świadomość cały czas. To również kwestia nieoswojenia się z wojną. Nie przechodzenie do porządku dziennego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna.” Nie chodzi tylko o Ukrainę, ale o każdy odcinek, który jest zagrożony. Kraje bałtyckiej, przesmyk suwalski, ale też inne kraje sojusznicze.

„Mocno pobudzamy świadomość w Europie, trwa nasza dyplomatyczna ofensywa. Zachęcamy do koalicji na rzecz przekazywania sprzętu na Ukrainę. Zabiegamy, by ustanowić Europejski Fundusz Pomocy Ukrainie, pobudzić przemysł zbrojeniowy. Produkcja powinna się przestawić na tryb ekstraordynaryjny, a nie uśpienia”. – podkreśla szef MON w programie „Gość Radia ZET”. Jego zdaniem UE powinna skupić się przede wszystkim na sprawach bezpieczeństwa, a nie np. na celu klimatycznym. - „Będziemy się zagłębiać w dyskusji o celach na 2050 rok, tylko nie dotrwamy do 2028”. minister Kosinika-Kamysz uważa, że potrzebny jest „reset polityki europejskiej” - „Dziś trzeba obudzić przemysł zbrojeniowy, przestawić wajchę w całej Europie na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państw członkowskich UE”.

Ale minister obrony mówi również o potrzebie przygotowania Polski do sytuacji. Dlatego szef MON zapowiada, że w najbliższym czasie rząd przestawi ustawę o obronie cywilnej kraju. - „Powinny być powszechne szkolenia z ratownictwa, od przedszkolaka, szkolenie z informacji o zagrożeniach. Nauka udzielania pierwszej pomocy zaczyna się od przedszkola i powinna objąć wszystkie grupy społeczne” – gdyż ja zaznacza Władysław Kosinika-Kamysz - „nie ma obrony państwa bez zaangażowania społecznego [...] Jeśli dochodzi do konfliktu, bardzo ważne są sojusze, armia przygotowana, dobrze zarządzania, ale najważniejsza jest wspólnota i dobrze przygotowane społeczeństwo – uważa szef MON.

Co ważne, minister Kosiniak-Kamysz podkreśla też, że docenia pewne decyzje poprzedników. - „Zatraciliśmy w walce politycznej umiejętność powiedzenia «to wam wyszło». Co wyszło poprzednikom? Stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. [...] Będziemy rozwijać i inwestować w WOT, będziemy uzupełniać sprzęt.” Za osiągnięcie pozytywne ministra Mariusza Błaszczaka, jego następca uwarzą stworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które jego zdaniem - „Powinni osiągnąć pełną zdolność operacyjną w tym roku”