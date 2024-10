Iron Wolf 2024-II to jak sama nazwa wskazuje druga część ćwiczenia, którego pierwsza edycja odbyła się latem, z udziałem 3700 żołnierzy. Obecnie działania będą trwać od 7 do 17 października, przede wszystkim na poligonie im. Silvestrasa Žukauskasa. Ponieważ w działaniach tych bierze udział ponad 700 pojazdów i jednostek sprzętu, istotnym elementem jest przemieszczenie tych sił na teren poligonu.

Ministerstwo obrony Litwy ostrzega mieszkańców przed wzmożonym ruchem kolumn wojskowych w okresie 7-10 października. Na poligonie im. Silvestrasa Žukauskasa, znajdującym się w północno-wschodniej części kraju, prowadzone będą działania z użyciem środków pirotechnicznych i amunicji ćwiczebnej. Celem jest wypracowanie i wzmocnienie zdolności współdziałania sił sojuszniczych stacjonujących w krajach bałtyckich.

Tymczasem na łotewskim poligonie Mežaine, położony w pobliżu miasta Skrunda, 9 października dobiegły końca ćwiczenia estońskiego batalionu zmechanizowanego pod kryptonimem Jörmungandr 24. Przeprowadzono je na Łotwie, ponieważ Estonia nie dysponuje takim poligonem, umożliwiającym ćwiczenia z pojazdami w terenie zurbanizowanym.

Jak powiedział podpułkownik Ranno Raudsik, dowódca Scoutspataljon - „Przede wszystkim ćwiczenie daje nam możliwość szkolenia działań bojowych w terenie zabudowanym w składzie kompanii wraz z bojowymi wozami piechoty. Trenujemy obronę i atak, wykorzystując możliwie najbardziej realistyczny sprzęt treningowy i sytuacje”

Scoutspataljon, czyli batalion rozpoznawczy należący do estońskiej 1. Brygady Piechoty, to w pełni zawodowa jednostka szybkiego reagowania, wyposażona w bojowe wozy piechoty CV90. Jest to również formacja z której siły są delegowane do misji zagranicznych. Dlatego dobre przygotowanie do działań bojowych w trudnym terenie jest istotnym elementem utrzymywania wysokiej gotowości operacyjnej sił zbrojnych Estonii.