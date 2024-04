Estonia stawia na niemieckie uzbrojenie. Niemcy zostały największym dostawcą

PAP 5:31

Estonia kupuje broń i amunicję od wszystkich głównych producentów zachodnich, jednak w ostatnich latach ponad jedna trzecia pieniędzy trafiła do dostawców niemieckich. Do niedawna największym dostawcą do Estonii były Stany Zjednoczone - podała we wtorek telewizja ERR.

i Autor: FVT/Siły Zbrojne Szwecji