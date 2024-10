Litwa kupi niemieckie Leopardy 2A8. Umowa jeszcze w tym roku

„W październiku odbędzie się posiedzenie Rady Obrony Państwa, na którym podejmiemy ostateczną decyzję w sprawie kontraktu na utworzenie batalionu czołgów. Zdecydowanie mogę to potwierdzić, powiedziała Laurynas Kasčiūnas w LRT. „Jeśli decyzja będzie pozytywna, w listopadzie będziemy mogli podpisać kontrakt na utworzenie batalionu czołgów i bez wątpienia wybraną platformą będą czołgi Leopard”. Z kolei Kęstutis Budrys, główny doradca prezydenta Gitanasa Nausėdy ds. bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że jeśli umowa nie zostanie podpisana w tym roku, to według niego, cel posiadania czołgów i operacyjnej dywizji wojskowej do 2030 r., nie zostanie osiągnięty.

Mówiąc dalej: "jeśli nie dołączymy do głównej grupy krajów pozyskujących, i nadal będziemy się ociągać, to możemy nawet zapomnieć o posiadaniu czołgów do 2030 roku”. Zainicjowane przez Niemcy porozumienie o wspólnych zakupach podpisały także Holandia, Czechy i Szwecja.

Litwa zdecydowała się na zakup niemieckich czołgów na początku roku. Następnie Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy rozpoczęło rozmowy z niemieckim producentem Krauss-Maffei Wegmann i innymi krajami zainteresowanymi nabyciem tych czołgów. Litwa zamierza rozłożyć w czasie zakup czołgów, aby przyspieszyć zakup broni przeciwlotniczej.

W lipcu minister Kasčiūnas mówił o wzmocnieniu ciężkich zdolności bojowych armii litewskiej, wspominając o możliwym nabyciu gąsienicowego bojowego wozu piechoty oprócz Leoparda 2 jak Boxer. Zauważył jednak również, że liczba zamówionych pojazdów bojowych będzie bezpośrednio zależeć od dostępnych środków finansowych, wskazując, że zakres projektu będzie zależał od budżetu. Litwa zakłada zakup ok. 50 czołgów Leopard 2A8 i ma jej otrzymać w 2030 r., co znacznie zwiększy jej możliwości obronne przy współpracy z siłami litewskimi i niemieckimi.

Warto tutaj wspomnieć o budowanej przez Niemcy niemieckiej brygadzie na Litwie, która ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną do 2027 r., brygada zostanie również wyposażona w czołgi Leopard 2A8. Batalion ten zostanie wyposażony w 44 czołgi Leopard 2A8.