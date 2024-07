Jubileusz 75 lat istnienia NATO. Artykuł 5 fundamentem i siłą Paktu Północnoatlantyckiego

PAP | oprac. Andrzej Bęben 17:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We wtorek (9 lipca) w Waszyngtonie rozpoczyna się trzydniowy szczyt NATO, mający upamiętnić 75. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Ten dokument założycielski NATO został podpisany 4 kwietnia 1949 r. w stolicy USA. Sojusz świętuje swój jubileusz w obliczu rosnącej niepewności co do sytuacji na froncie w Ukrainie i przywództwa w USA. Teraz najważniejsze jest, czym NATO będzie w najbliższych latach. Jubileuszowy szczyt będzie szczególnie ważny dla Ukrainy. Kijów oczekuje „jasnych deklaracji” w sprawie członkostwa Ukrainy w Pakcie Północnoatlantyckim.

i Autor: NATO eFP Battle Group Lithuania/X NATO