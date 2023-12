To pierwsza tak poważna zmiana w japońskim systemie eksportu broni od 2014 roku, kiedy to kraj zniósł politykę embarga.

Zgodnie ze zmienionymi Trzema Zasadami Transferu Sprzętu i Technologii Obronnych oraz wytycznymi dotyczącymi ich wdrażania, rząd zezwolił na wysyłanie broni wyprodukowanej w Japonii na podstawie zagranicznej licencji, w tym gotowych produktów i komponentów, do kraju, w którym znajduje się licencjodawca.

W następstwie zmiany przepisów Japonia zdecydowała się dostarczyć Stanom Zjednoczonym pociski rakietowe Patriot, produkowane w kraju na licencji amerykańskich firm. Na Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że związku ze zmianą przepisów przez Japonię dotyczących eksportu zbrojenia, Tokio może przekazać rakiety Patriot PAC-2 i PAC-3 do USA, które mogą uzupełnić zapasy Waszyngtonu i być wykorzystane do pomocy Ukrainie – informował Washington Post.

Obecnie na wyposażeniu armii ukraińskiej trzy systemy Patriot, z czego jeden przekazały Stany Zjednoczone, a dwa kolejne Niemcy. Obok włosko-francuskich systemów SAMP-T są to jedyne systemy zdolne do przechwytywania rakiet balistycznych. Jako ciekawostkę można podać, że system Patriot ma na swoim koncie zestrzelenie rosyjskich rakiet Ch-47M2 Kindżał. Co ważne o czym mówił sam prezydent Ukrainy w czasie swojej wizyty w USA niedawnej, nadchodzące tygodnie i miesiące w czasie okresu zimowego, będą bardzo kluczowe w obronie Ukrainy. Według prezydenta Ukrainy, obecnie występuje ogromna potrzeba zwiększenia ochrony dużych miast, takich jak Odesa, ponieważ do obrony Kijowa pozostało już tylko kilka sztuk amunicji.

Nowelizacja umożliwia również krajowi sprzedaż części broni, pod warunkiem, że komponenty same w sobie nie są śmiercionośne, takie jak silniki myśliwców odrzutowych, oraz dostarczanie sprzętu obronnego krajom broniącym się przed inwazjami naruszającymi prawo międzynarodowe, takim jak Ukraina.

Dostarczanie produktów opracowanych wspólnie z międzynarodowymi partnerami do krajów trzecich nie zostało jeszcze zatwierdzone, ponieważ partie rządzące Japonią nie osiągnęły porozumienia w tej sprawie, co spowodowało niepewność co do wspólnego projektu rozwoju myśliwców z Wielką Brytanią i Włochami - informuje agencja.

Chociaż Japonia nadal nie może eksportować śmiercionośnej broni do krajów, w których doszło do ataków zbrojnych, może pośrednio wspierać Ukrainę, dostarczając amunicję krajom zachodnim, które zapewniają Kijowowi pomoc wojskową od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku - dodano.

Według zmienionych przepisów eksport sprzętu i technologii obronnych jest "kluczowym instrumentem polityki zapewniającym pokój i stabilność, zwłaszcza w regionie Indo-Pacyfiku, w celu powstrzymania jednostronnych zmian status quo przy użyciu siły" i jest niezbędny do stworzenia "pożądanego środowiska bezpieczeństwa".

Przepisy zostały złagodzone na podstawie propozycji złożonej na początku tego miesiąca przez Partię Liberalno-Demokratyczną premiera Fumio Kishidy i jej koalicjanta, partię Komeito.

Decyzji o eksporcie śmiercionośnej broni po raz pierwszy towarzyszy zatwierdzenie rekordowego rocznego budżetu na obronę, ponieważ kraj dokonuje największej rozbudowy militarnej od czasów II wojny światowej i stara się ściślej współpracować z USA i innymi partnerami w celu odstraszania zagrożeń z Chin i Korei Północnej. Rząd zatwierdził podwyżkę wydatków na obronę o 16,5% do rekordowego poziomu 7,95 biliona jenów (55,8 miliarda dolarów). Kishida nie wyjaśnił jeszcze, w jaki sposób rząd zapłaci za przyszłą rozbudowę obronności, natomiast obawy dotyczące podwyżek podatków, jakie będzie z tym wiązać, przyczyniły się do rosnącej dezaprobaty wyborców dla jego niepopularnej administracji.

Ponieważ Japonia, Wielka Brytania i Włochy zamierzają wspólnie opracować myśliwiec nowej generacji do 2035 roku, administracja Kishidy próbuje znieść zakaz eksportu wspólnie opracowanych produktów do innych krajów.