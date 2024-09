Francuzi uważają, że Ukraina potrzebuje gwarancji NATO

Francuski dziennik „Le Monde” ocenił w sobotę (28 września), że dla Ukrainy, która znajduje się w skomplikowanej sytuacji militarno-politycznej, kluczowe znaczenie ma otrzymanie od prezydenta USA Joe Bidena formalnego zaproszenia do NATO. To komentarz dziennika do wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych.

i Autor: NATO