Spotkanie Trump - Zełenski. Rozmowy odbyły się w duchu wzajemnego zrozumienia

– Będziemy pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć – powiedział Trump witając Zełenskiego w Trump Tower w Nowym Jorku. – On przeszedł przez piekło. Jego kraj przeszedł przez piekło, jak niewiele krajów dotąd. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego, to okropna sytuacja.

Trump podkreślił, że ma świetne relacje zarówno z Zełenskim, jak i Putinem. Powtórzył swoją zapowiedź, że jeśli wygra, doprowadzi do zakończenia wojny jeszcze przed objęciem urzędu w styczniu 2025 r.

Zełenskiego zapytano, dlaczego zdecydował się na spotkanie z byłym prezydentem? Odpowiedział, że „myśli, że mają wspólny pogląd, że wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana, że Putin nie może wygrać, a Ukraina musi zwyciężyć”. Powiedział także: „Chciałem omówić z panem szczegóły naszego planu (zwycięstwa – Portal Obronny)”.

Zełenski wyjaśnił, że spotkał się z kandydatami obydwu partii (w czwartek z Kamalą Harris), bo uważa, że ważne jest, by USA były informowane o krokach podejmowanych przez Ukrainę.

– Tylko Ameryka zdecyduje, kto będzie prezydentem.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W opinii Zełenskiego po wyborach Ukraina „będzie musiała podjąć decyzję”. Jaką? Tego nie sprecyzował. Podkreślił, że po wyborach prezydenckich liczy na dalsze silne wsparcie dla Ukrainy ze strony USA.

Mimo rozdźwięku między wypowiedziami obydwu liderów i wymienianych w ostatnich dniach niedawno złośliwości między nimi spotkanie rozpoczęło się w przyjaznej atmosferze. Trump wielokrotnie komplementował Zełenskiego, głównie za to, że podczas jego pierwszego impeachmentu – kiedy Trump próbował wymuszać na Zełenskim wszczęcie śledztwa w sprawie Joe Bidena w zamian za zniesienie blokady na dostawy broni – nie potwierdził, że czuł się szantażowany.

– On mógł się napuszać i wywyższać i udawać, ale nie zrobił tego. Powiedział: „prezydent Trump nie zrobił absolutnie niczego złego” - wspominał Trump, niedokładnie przywołując wypowiedź Zełenskiego na ten temat ich pierwszego spotkania w Nowym Jorku w 2019 r.

– Ten szwindel z impeachmentem upadł właśnie wtedy (...) Nigdy panu tego nie mówiłem, ale szczerze mówiąc, on (Zełenski – Portal Obronny) był jak stal - komplementował ukraińskiego przywódcę Trump. Kilkakrotnie wspomniał też, że wygrywa w sondażach i jest pewny swojego zwycięstwa wyborczego.

Do spotkania Trumpa i Zełenskiego dochodzi po tym, jak ich planowane rozmowy zostały wstępnie odwołane po serii kontrowersyjnych gestów i wypowiedzi obydwu stron.

Zełenski wywołał oburzenie Trumpa i części Republikanów swoim wywiadem dla „New Yorkera”, w którym skrytykował zarówno Trumpa, jak i jego kandydata na wiceprezydenta, senatora JD Vance'a. Senatora określił mianem „zbyt radykalnego” w związku z przedstawionym przez niego planem zakończenia wojny w Ukrainie polegającym na zawieszeniu broni wzdłuż obecnych linii frontu.

Zełenski powiedział też, że Trump „tak naprawdę nie wie, jak zatrzymać wojnę, nawet jeśli może myśleć, że wie”. Republikańscy sojusznicy Trumpa w Kongresie są również wściekli na Zełenskiego za jego wizytę w fabryce amunicji w Pensylwanii wraz z demokratycznym gubernatorem Joshem Shapiro. Twierdzili, że jego wizyta w kluczowym stanie, w którym mieszka znaczna populacja osób pochodzenia ukraińskiego, miała motywy partyjne, a spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał Zełenskiego do zwolnienia ukraińskiego ambasadora w USA.

Trump w ostatnich dniach krytykował Zełenskiego za to, że nie zawarł z Putinem układu, który zapobiegłby lub zakończył wojnę. Drwił, że jest „najlepszym sprzedawcą w historii” ze względu na otrzymywaną z USA pomoc. Twierdził, że chce wygranej Demokratów w wyborach i oskarżał go o „małe paskudne oszczerstwa” na jego temat...

Trump: Mamy bardzo dobre relacje… mam także dobre relacje z Putinem.Zelenskyy: Mam nadzieję że będziesz miał dobre relacje z nami. Trump: Oh, rozumiem. Ale wiesz… do tanga trzeba dwojga. pic.twitter.com/1g815DZPsb— Mikołaj Teperek (@MikolajVonskyT) September 27, 2024