Zełenski zachęca do wsparcia Ukrainy. Liczy na proukraińskich republikańskich polityków

Zełenski wydawał się dość pewny siebie…

Prezydent Ukrainy spotkał się w poniedziałek (23 września) wieczorem z wysokiej rangi politykami w Kongresie: senatorami Demokratów Benem Cardinem i Chrisem Murphym, senatorem Republikanów Danem Sullivanem i wiceszefem komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Gregorym Meeksem.

Jak powiedziała PAP osoba wtajemniczona w rozmowy, Zełenski przedstawił kongresmenom zarys swojego „planu zwycięstwa”, który ma w czwartek zaprezentować prezydentowi Joe Bidenowi i wiceprezydent Kamali Harris w Białym Domu.

– Zełenski wydawał się dość pewny siebie, jeśli chodzi o swoją pozycję wobec Rosji i zdolności do zadawania jej strat – powiedział rozmówca PAP. Dodał, że plan Zełenskiego to „lista celów i kroków, które mają do nich prowadzić”.

Ukraiński prezydent, po spotkaniu z politykami, poprzez portal X obwieścił:

„Teraz, pod koniec roku, mamy realną okazję do wzmocnienia współpracy między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Zdecydowane działania teraz mogą przyspieszyć sprawiedliwe zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę w przyszłym roku. Nasz Plan Zwycięstwa pomoże praktycznie zmusić Rosję do pokoju”.

W ocenie Trumpa Zełenski ma głowę do biznesu

Według źródła PAP ukraiński prezydent liczy też na wpływy Kongresu - zwłaszcza proukraińskich polityków Republikanów, by zapewnić dalsze wsparcie polityczne dla Ukrainy wobec wątpliwości dotyczących Donalda Trumpa i jego zapowiedzi szybkiego doprowadzenia do zakończenia wojny.

Trump powtórzył te zapowiedzi w poniedziałek podczas wyborczego wiecu w miejscowości Indiana w Pensylwanii.

– Myślę, że Zełenski jest najlepszym sprzedawcą w historii. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do naszego kraju, wyjeżdża z 60 miliardami dolarów - miliardami! On tak bardzo chce, by oni (Demokraci – Portal Obronny) wygrali, ale ze mną będzie inaczej.

Zapowiedział wówczas, że pierwszą rzeczą, którą zrobi po wygraniu wyborów - jeszcze jako prezydent elekt – będzie wykonanie telefonów do Zełenskiego i Władimira Putina.

– Zadzwonię do Zełenskiego, zadzwonię do prezydenta Putina i powiem im: musicie zawrzeć porozumienie – mówił Trump, podkreślając później, że Ukraina jest w gorszej sytuacji niż się powszechnie uważa.

Donald Trump ogłszał w ostatnich dniach że „prawdopodobnie" spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku. Według źródła PAP podobnie twierdził Zełenski, choć szczegóły spotkania nie zostały ustalone. W czwartek ukraiński prezydent odwiedzi Biały Dom, odbywając osobne spotkania z prezydentem Bidenem i wiceprezydent Harris. Spotka się też z kongresmenami obu partii w ramach rozmów na temat dalszego wsparcia dla Kijowa.

Jednym z tematów dyskusji będzie los wygasających z końcem miesiąca uprawnień prezydenta do podarowania Ukrainie sprzętu o wartości 6 mld dolarów w ramach mechanizmu Presidential Drawdown Authority (PDA). Według rozmówców PAP w Kongresie ze względu na postawę Trumpa szanse na przedłużenie PDA są małe. Rozwiązaniem może być jednak ogłoszenie przez Bidena przed upływem terminu potężnego pakietu broni dla Ukrainy o wartości 6 mld USD. Dostawy tego sprzętu byłyby jednak prawdopodobnie rozłożone w czasie.

Kreml jest gotowy przeanalizować plan Zełenskiego dotyczący zakończenia wojny. Jest jednak warunek - musi on zostać opublikowany "w oficjalnych źródłach", powiedział rzecznik Putina Pieskow. pic.twitter.com/T9mLKA5ZjM— Czarne Niebo NEWS (@CzarneNieboNEWS) September 23, 2024