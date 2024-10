Dostaną drugie życie? Kuwejt gotowy sprzedać F/A-18 Hornet Malezji

Wydaje się, że Malezja może być coraz bliżej nabycia samolotów F/A-18 Hornet od Kuwejtu. 8 października minister obrony Malezji, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, ogłosił, że Kuwejt jest otwarty na prośbę Malezji o nabycie 32 myśliwców F/A-18 C/D Hornet. Siły Powietrzne Kuwejtu posiadają 39 samolotów F/A-18C i F/A-18D Hornet, w tym jednomiejscowe i dwumiejscowe. Doniesienia o możliwym zakupie pojawiły się w czerwcu. W sierpniu minister Khaled powiedział, że Malezja współpracuje z Kuwejtem w sprawie pozyskania tych samolotów.

Teraz, czyli 11 października minister obrony Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin powiedział, że zakup myśliwców F/A-18C/D Hornet od Sił Powietrznych Kuwejtu jest zgodny z planami Królewskich Malezyjskich Sił Powietrznych, dodając jednocześnie, że zakup samolotów jest zasadny również ze względu na fakt, że samoloty te mają mało godzin lotu.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Nabycie tych myśliwców jest właściwe. Jeśli przyjrzeć się samolotom, to posiadają one jedynie od 2000 do 3000 godzin lotu"

Mohamed Khaled wyjaśnił, że proces zakupu nowych myśliwców może potrwać nawet 10 lat, od fazy planowania do otrzymania aktywów, a w grę wchodzą różne aspekty dotyczące specyfikacji, wyposażenia i kosztów. Dodał, że jeśli proponowany zakup myśliwców z Kuwejtu uzyska zielone światło, to będzie to „środek tymczasowy”, gdy lekkie myśliwce Hawk 208/108 bazujące w Labuan zostaną wycofane ze służby w 2027 r. Zakup przez Malezję kuwejckich będzie jednak musiał być zatwierdzony przez kraj dostawce, czyli Stany Zjednoczone, i może zostać zrealizowany dopiero po otrzymaniu przez Kuwejt wszystkich nowych myśliwców, F/A-18E/F Super Hornet, a także Eurofighter Typhoon. Oczekuje się, że Kuwejt otrzyma wszystkie swoje Super Hornety pomiędzy 2025 a 2027 rokiem.

Biorąc pod uwagę partnerstwo USA i Malezji, to jest prawdopodobne, że Waszyngton da zgodę na umowę na myśliwiec F/A-18 Hornet dla Malezji.

Malezja ma w swojej flocie obecnie osiem samolotów F/A-18D Hornet i 18 samolotów Suchoj Su-30MKM.