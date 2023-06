Kuwejt kupi Bayraktary TB2 za 367 mln dolarów. Polska armia już je ma

Kuwejt poinformował, że poza zapewnieniem niezbędnej obsługi technicznej i zaopatrzenia logistycznego, kontrakt obejmuje „przygotowanie specjalnego wyposażenia dla tych samolotów, w tym uzbrojenia, elektronicznego sprzętu bojowego i ruchomych naziemnych stacji kontroli zgodnych ze standardami NATO”. Drony były testowane w Kuwejcie w lipcu 2019 r. Latały bez przerwy przez 27 godzin i 3 minuty, co – podkreśla w komunikacie producent – należy uznać za rekord.

Dowódca sił powietrznych Kuwejtu, gen. Fahad Al-Dosari w filmie opublikowanym na Twitterze mówił, że flota dronów może wspierać siły morskie i straży przybrzeżnej, a także monitorować granice morskie i lądowe. Wskazał też, że TB2 mogą również „przeprowadzać misje rozpoznawcze i ukierunkowane”, oprócz wspierania działań poszukiwawczych i ratowniczych. Drony – według szacunków wycenione co najmniej 2 mln USD za sztukę – są produkowane przez firmę, która należy do rodziny Selcuka Bayraktara, zięcia prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Bayraktar jest dyrektorem technicznym firmy.

Kuwejt uważany za głównego sojusznika (spoza NATO) Stanów Zjednoczonych. Oba państwa blisko współpracują wojskowo od czasu, gdy USA rozpoczęły wojnę w Zatoce Perskiej w 1991 r., aby wypędzić wojska irackie po inwazji irackiego dyktatora Saddama Husajna na ten kraj. W kraju znajduje się wysunięta kwatera główna US Army Central i stacjonuje ok. 13,5 tys. żołnierzy amerykańskich.

Polska jest jednym z czterech państw członkowskich NATO, które mają na wyposażeniu TB2. Pierwsze maszyny weszły na stan 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w październiku 2022 r. To efekt podpisanej w maju 2021 r. umowy, której przedmiotem jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów TB2. W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów. Kontrakt obejmuje także dostawę m.in. mobilnych stacji kontroli, radarów SAR, symulatorów oraz zapas części zamiennych. Turcy dostarczą także naprowadzone laserowo pociski typu MAM-L i MAM–C. MAM to akronim turecki od „miniaturowa amunicja precyzyjna”. Pierwszy z pocisków waży ok. 6,5 kg, a drugi ok. 25 kg. TB2 może przenieść, na czterech pylonach, ok. 150 kg uzbrojenia.

Kuwait is set to become the 28th country to procure Turkish drone giant Baykar's increasingly sought-after TB2 combat drones following a $367M dealhttps://t.co/m3Kkv1Gb1e— TRT World (@trtworld) June 14, 2023