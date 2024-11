Donald Tusk: Polska staje się fundamentem polityki NATO

20:11

Premier Donald Tusk rozmawiał (13 listopada) w Warszawie z sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. To jego pierwsza wizyta w Polsce w roli szefa NATO. Obaj politycy mają identyczne poglądy na sytuację na świecie. Polska – ze względu na wielki wysiłek związany z budowaniem nowoczesnej armii – staje się fundamentem obecności NATO w regionie. Jest też pełna zgoda co do tego, że „nic o Ukrainie bez Ukrainy” – podała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

i Autor: KPRM