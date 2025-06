Dodatkowe kamizelki dla Wojska Polskiego. Podpisano aneks zwiększający zamówienie

Agencja Uzbrojenia poinformowała 6 czerwca, że został zawarty aneks do umowy na dostawę kamizelek kuloodpornych dla Sił Zbrojnych RP w najnowszej wersji o kolejne ok. 10 tysięcy kamizelek KKZ-01/K4. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 113 mln złotych brutto.