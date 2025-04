Chińczycy wzięci do niewoli walczyli „na własny rachunek”. W zamian za rosyjskie obywatelstwo

Czy dwaj żołnierze walczący z Ukraińcami w szeregach rosyjskiej armii, są jak Koreańczycy z Północy, „elementami” tzw. większej całości? Nie. Okazuje się, co wynika ze śledztw Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, że to obywatele ChRL, którzy w zamian za służbę mieli otrzymać obywatelstwo… Federacji Rosyjskiej. Rozpisują się o tym (9 kwietnia) media ukraińskie. Podają nazwiska Chińczyków wziętych do niewoli.

