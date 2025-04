Ukraińcy ujęli dwóch chińskich żołnierzy walczących w… szeregach armii rosyjskiej

Jeśli to prawda – a na wojnie, z tym co jest prawdą, a co propagandą, różnie bywa – to tę wiadomość, którą przekazał (8 kwietnia) Wołodymyr Zełenski, można uznać za sensacyjną. Na konferencji prasowej prezydent Ukrainy ogłosił, że „ukraińscy obrońcy pojmali dwóch chińskich żołnierzy walczących w ramach armii rosyjskiej”.

