26 państw gotowych dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa.

• Macron: USA formalnie dołączą do gwarancji, Zełenski liczy na „backstop”.

• Tusk: Polska odpowiada za logistykę, partnerzy chcą konkretów.

• Starmer: rakiety dalekiego zasięgu; Macron: możliwe nowe sankcje wobec Rosji i jej sojuszników.

Bezpieczeństwo Ukrainy w centrum europejskiej współpracy z USA

Po rozmowach francuski prezydent poinformował. że 26 państw „zaangażowało się” w udział w siłach reasekuracyjnych w razie rozejmu, bądź rozmieszczając żołnierzy na Ukrainie, bądź przez to, że będą „obecne na lądzie, morzu bądź w powietrzu”.

– Celem tych sił jest bezpieczeństwo Ukrainy, a nie wojna z Moskwą.

Macron wyjaśnił, że szczegółów nie podaje się do publicznej wiadomości, by nie ułatwiać zadania Rosji.

– Niektóre kraje wyślą żołnierzy w teren, inne udostępnią swoje bazy NATO.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa muszą mieć realny wymiar.

– Centralnym elementem jest silna ukraińska armia.

Zaapelował do europejskich firm zbrojeniowych o przyspieszenie produkcji. Zaznaczył też, że jednym z priorytetów jest dalsze wzmacnianie obrony powietrznej.

Zełenski pochwalił Donalda Trumpa, który wezwał Europę do odcięcia się od rosyjskiej ropy:

– Każda baryłka finansuje rosyjską machinę wojenną. Musimy to zatrzymać.

W naradzie uczestniczył także prezydent USA – przez wideokonferencję – oraz jego wysłannik Steve Witkoff, obecny w Paryżu. Macron zapewniał, że udział Stanów Zjednoczonych w systemie gwarancji zostanie wkrótce sformalizowany. Zełenski okazał zadowolenie z faktu, że Amerykanie „chcą być częścią tego projektu”. Dodał, że liczy na tzw. backstop, czyli amerykańskie zabezpieczenie dla europejskiej misji.

Musimy pamiętać o bohaterach | Garda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska wesprze Ukrainę logistycznie, nie militarnie

Rzeczpospolitą reprezentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że Warszawa nie planuje wysyłania żołnierzy na Ukrainę – ani teraz, ani po wojnie.

– Naszą rolą jest logistyka. W Polsce działa największy hub pomocy i to zadanie jest wyjątkowej wagi. Tę formę obecności Polski akceptują wszyscy.

Tusk przyznał, że jest pod wrażeniem solidarności i determinacji europejskich partnerów. Opowiadał, że spotkanie odbyło się w formule hybrydowej – część przywódców była w Paryżu, a reszta łączyła się online.

– Rozmawialiśmy o tym, jak sprawić, by gwarancje bezpieczeństwa stały się praktyczne i widoczne, by Europa dowoziła swoje obietnice.

Zwrócił uwagę, że partnerzy oczekują konkretów: liczby żołnierzy, sprzęt, wskazanie, kto czym się zajmie.

– Chodzi o to, by Amerykanie zobaczyli, że Europa dostarcza to, do czego się zobowiązuje.

Premier Tusk dodał, że europejsko-amerykańska współpraca powinna dotyczyć nie tylko Rosji, ale też jej sojuszników.

– Wybrzmiało jasno, nawet brutalnie: musimy działać razem także wobec tych, którzy wspierają Moskwę, w tym Chin.

Europa i USA wzmocnią Ukrainę rakietami i sankcjami

Brytyjski premier Keir Starmer zapowiedział, że koalicja dostarczy Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, choć nie podał, które państwa to uczynią i ile tych rakiet Kijówotrzyma. Macron z kolei ogłosił, że jeśli Kreml nadal będzie odmawiać rozmów pokojowych, to Europa – we współpracy z USA – nałoży kolejne sankcje.

– Rosja gra na czas i wzmacnia ataki na Ukrainę. To ona jest problemem...

Koalicja chętnych (ang. Coalition of the Willing) to określenie tymczasowej koalicji międzynarodowej tworzonej w celu osiągnięcia konkretnych celów wojskowych lub politycznych. Termin ten ma swoją długą historię i jest wykorzystywany w różnych kontekstach od lat 70. XX w.

Pojęcie zostało wprowadzone na początku lat 70. przez profesora MIT Lincolna P. Bloomfielda i jego współpracowników, w tym Harlanda Clevelanda z University of Minnesota. W lipcu 1971 r. Bloomfield opisał potrzebę stworzenia koalicji chętnych narodów do wspierania ważnych celów pokojowych lub stabilizacyjnych popieranych przez ONZ.

Najnowsza „koalicja chętnych” została powołana 2 marca 2025 r. z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Powstała w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Koalicja ma współprzewodniczących - Wielką Brytanię i Francję.

Sonda Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania