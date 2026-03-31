Rozmieszczenie myśliwców F-35A Lightning II w bazie Misawa w Japonii, zastępujących F-16, ma wzmocnić zdolności obronne USA i Japonii.

F-35A oferują zaawansowane możliwości, takie jak technologia stealth, zintegrowane sensory i fuzja danych, kluczowe dla dominacji w powietrzu.

Ta strategiczna zmiana ma na celu zwiększenie odstraszania w regionie Indo-Pacyfiku.

Amerykańskie F-35 w Misawie

Pierwsze F-35A z 13. Eskadry Myśliwskiej dotarły do bazy Misawa 28 marca 2026 r., inaugurując proces przejścia jednostki na samoloty piątej generacji, przekazał Departament Wojny USA. Rozmieszczenie maszyn jest zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań obejmujących modernizację infrastruktury, dostawy specjalistycznego sprzętu wsparcia oraz szkolenia personelu. Według Sił Powietrznych USA cały program modernizacji 35. Skrzydła Myśliwskiego ma wartość przekraczającą 10 mld dolarów.

„Wprowadzenie F-35 do Misawy podkreśla nasze wieloletnie zaangażowanie wobec Japonii i regionu” - powiedział płk Paul Davidson, dowódca 35. Skrzydła Myśliwskiego. „Wzmacnia to naszą zdolność do szybkiego reagowania i bezproblemowego współdziałania z naszymi japońskimi partnerami” - podkreślił z kolei płk Jeromy Guinther, dowódca 35. Grupy Operacyjnej. „‘Wild Weasels’ są gotowi pokonać każde zagrożenie w naszym rejonie odpowiedzialności i poza nim” - dodał Guinther. „Budując fundament pod przekształcenie Misawy w skrzydło integrujące lotnictwo myśliwskie, pamiętajcie o dziedzictwie Wild Weasel, zachowujcie gotowość i śmiercionośność oraz kontynuujcie wkład w wielopokoleniową doskonałość [eskadry]” - mówił do amerykańskich żołnierzy, którzy przybyli do Japonii.

Według Departamentu Wojny przylot myśliwców F-35A wspiera wysiłki modernizacyjne Departamentu Sił Powietrznych oraz pokazuje niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę Japonii i utrzymanie pokoju poprzez siłę w regionie Indo-Pacyfiku.

„F-35 został stworzony wręcz jako platforma [Wild] Weasel” - powiedział ppłk John Widmer, dowódca 13. Eskadry Myśliwskiej. „Podczas gdy starsze platformy realizowały misję Wild Weasel przy użyciu dołączanych sensorów lub uzbrojenia, F-35 od podstaw zaprojektowano jako platformę z sensorami, z fuzją danych i zdolnością ‘rozgrywającego’, którą wnosimy do walki” - dodał. Według niego, jeśli chodzi o przejście z F-16 Fighting Falcon na F-35, zdolność stealth jest jedną z najważniejszych rzeczy. „Pakiet sensorów, który wnosimy do walki, pozwala nam wykrywać zagrożenia i zarządzać całym spektrum środków, jakimi dysponuje przeciwnik. System jest stale aktualizowany i modernizowany, a patrząc w przyszłość - to właśnie tam chciałbym być, jeśli przyjdzie iść na wojnę” - podkreślił.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

Przewaga myśliwców F-35

Serwis Army Recognition zauważa, że zmiana z F-16 na F-35 nie nastąpiła nagle. Już we wrześniu 2025 r. eskadra zakończyła eksploatację myśliwców F-16, a w styczniu 2026 r. do Misawy trafiło dedykowane zaplecze logistyczne dla F-35. Myśliwce te mają tu odgrywać kluczową rolę dla amerykańskiego i sojuszniczego bezpieczeństwa. „Wysunięte położenie Misawy czyni ją kluczowym węzłem dla utrzymania stabilności w regionie. Przejście na myśliwce F-35 zwiększa zdolności lotnictwa myśliwskiego, pogłębia interoperacyjność z sojusznikami i partnerami oraz wzmacnia odstraszanie w całym regionie” - podkreślono w komunikacie Departamentu Wojny.

Pod względem technicznym F-35A oferuje zupełnie inny profil bojowy niż jego poprzednik. Maszyna, napędzana silnikiem F135-PW-100, osiąga prędkość Mach 1,6, operuje na pułapie powyżej 15 km może przenosić około 8 ton uzbrojenia. Jej promień bojowy wynosi blisko 1100 km, a tankowanie w powietrzu dodatkowo wydłuża czas operowania nad celem A to, jak zwraca uwagę Army Recognition, w realiach północno-wschodniej Azji ma kluczowe znaczenie.

W przypadku myśliwca 5. generacji F-35 istotna jest także konfiguracja uzbrojenia. Wersja F-35A uzbrojona jest w działko GAU-22/A kal. 25 mm, a w komorze wewnętrznej może przenosić dwa pociski powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM oraz bomby kierowane JDAM. Gdy niska wykrywalność nie jest priorytetem, samolot może korzystać z węzłów zewnętrznych, zwiększając ładunek bojowy. Pozwala to elastycznie dostosować maszynę do zadań od obrony powietrznej po precyzyjne uderzenia.

Za kluczową przewagą F-35A uznaje się jednak integrację sensorów i systemów walki elektronicznej, o czym wspomniał cytowany wcześniej ppłk John Widmer, dowódca 13. Eskadry Myśliwskiej. Radar AESA AN/APG-81, system obserwacji dookólnej DAS, optoelektroniczny system celowniczy EOTS oraz zaawansowane środki walki radioelektronicznej tworzą jeden, spójny obraz pola walki. Dane są nie tylko prezentowane pilotowi, lecz także udostępniane innym platformom, zwiększając tym samym skuteczność całych połączonych sił.