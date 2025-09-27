Tajwan zainteresowany samolotami Rafale. Czy Francja zaryzykuje gniew Chin, by sprzedać myśliwce?

Tajwan, pod presją Chin, wyraża zainteresowanie zakupem francuskich myśliwców Rafale, aby zastąpić starzejące się Mirage 2000.

Dassault Aviation potwierdza chęć Tajwanu, lecz ostateczna decyzja należy do rządu Francji, który musi zważyć delikatne relacje z Pekinem.

Utrzymanie obecnej floty Mirage 2000 staje się kosztowne i problematyczne, co zmusza Tajwan do poszukiwania nowoczesnych następców.

Czy Francja zaryzykuje gniew Chin, sprzedając Tajwanowi Rafale, czy Taipei zdecyduje się na inne rozwiązania, takie jak dodatkowe F-16?

Tajwan od lat zmaga się z presją ze strony Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) w tym kontekście Taipei coraz śmielej spogląda na zaawansowane technologie wojskowe, w tym francuskie myśliwce. Według Érica Trappiera, prezesa Dassault Aviation, Tajwan jasno sygnalizuje zainteresowanie modelem Rafale jako następcą dla swojej floty Mirage 2000-5. "Doskonale wiecie, czego chcą Tajwańczycy. Chcą Rafale. Ale to nie zależy ode mnie. Nie twierdzę, że sprzedaż Tajwanowi jest dobrym pomysłem. Nie jest to moja odpowiedzialność, ale państwa” – stwierdził prezes Dassault Aviation podczas przesłuchania w Zgromadzeniu Narodowym 24 września 2025 roku. Podkreślił jednak, że ostateczna decyzja należy do francuskiego rządu, zważywszy na delikatne relacje z Pekinem. W 2020 roku kontrakt o wartości 24 milionów euro przyznany przez Tajpej francuskiej firmie na instalację wyrzutni wabików na pokładach fregat typu La Fayette wywołał ostrą reakcję w Pekinie.

Historia nabycia Mirage 2000 przez Tajwan sięga końca lat 90. XX wieku. USA początkowo odmawiały sprzedaży F-16, ale w 1992 prezydent George H.W. Bush ostatecznie zatwierdził sprzedaż 150 F-16A/B. Jednak by uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy w 1992 roku, w ramach dywersyfikacji dostaw uzbrojenia Tajwan podpisał umowę z Francją na zakup 48 myśliwców Mirage 2000-5EI i 2000-5DI. Transakcja, warta wówczas 20 miliardów franków (ok. 3 mld euro), miała wzmocnić powietrzną obronę wyspy. Samoloty te, wyposażone w zaawansowane radary i pociski Mica, weszły do służby w 1998 roku, stanowiąc filar 2. Skrzydła Taktycznych Myśliwców w bazie Hsinchu. Mimo wieku pozostają nadal w służbie i są bardzo dobrze oceniane, ale ich utrzymanie staje się coraz trudniejsze, ponieważ części zamienne są coraz rzadsze, a presja operacyjna ze strony Chin wymusza modernizację.

Modernizacje Mirage 2000-5 były ciągłe, ale kosztowne. W 2024 roku Tajwan wydał 300 mln euro na części do silników M53-P2 od Safran, a w styczniu kolejne 340 mln USD na silniki i pociski Mica/Magic od MBDA. Mimo to, flota boryka się z problemami: dwa wypadki w 2022 roku podważyły pewność, a koszty utrzymania (28,5 tys. USD/godz. lotu) są najwyższe w ROCAF. W 2023 roku Tajwan zlecił Dassault ocenę przedłużenia życia maszyn z raportem do 2026 roku. Mimo to, starzenie się floty (średni wiek 28 lat) i malejąca dostępność części wymuszają zmianę.

Jak zaznacza Trappier, „mimo że dynamika przemysłowa w zakresie części zamiennych i napraw” samolotu Mirage 2000 „nieco spadła”, firma Dassault Aviation „doskonale zapewnia wsparcie” dla tajwańskich samolotów. „Jest to nieco trudniejsze niż wcześniej, ale radzimy sobie bardzo dobrze” – podkreślił.

MSPO - Lockheed Martin/F-16 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Próby pozyskania Rafale nie są nowe. Już w 2000 roku Tajwan negocjował 30-60 maszyn, ale transakcja utknęła po wizycie przewodniczącego ChRL Jianga Zmina – Francja dała gwarancje Pekinowi, że nie sprzeda samolotu. W 2019 i 2020 roku oferta na 66 Rafale (z opcją na więcej) znów fiaskiem się skończyła, Chiny groziły sankcjami, a Paryż, dbając o rynek chiński (w tym cywilne kontrakty Airbusa), wstrzymał negocjacje.

Flota powietrzna Tajwanu to mieszanka nowoczesnych i starszych maszyn, licząca około 400 bojowych samolotów. Tajwan posiada około 140 samolotów F-16A/B zmodernizowanych do standardu F-16V, 56 Mirage 2000-5, 129 F-CK-1 Ching-Kuo – indigenous myśliwiec produkowany lokalnie, 20-30 F-5E/F Tiger II, używane głównie do szkolenia i misji pomocniczych, stopniowo wycofywane. Rafale, z jego wszechstronnością i dobrymi opiniami w krajach jak Indie czy Grecja, idealnie wpasowałby się w tę lukę. Przejście z Mirage na Rafale to trend globalny – podkreśla Trappier, wskazując, że inne kraje, które obecnie korzystają z Mirage 2000, rozważają przejście na Rafale: Indie, Katar, Egipt, Grecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie itd.

Czy Francja zaryzykuje sprzedaż samolotów drażniąc Chiny? To pytanie otwarte, ale sygnały z Dassault sugerują, że drzwi są uchylone. Według informacji przekazanych przez źródła bliskie Dassault Aviation na które powołuje się serwis Avion-chasse.fr toczą się wstępne rozmowy na temat ewentualnej sprzedaży samolotu Rafale Tajwanowi. Rozmowy te pozostają jednak na etapie nieformalnym i nie obejmują jeszcze oficjalnych negocjacji, ale podkreślają, że francuski producent ocenia wykonalność takiej operacji. Warto tutaj wspomnieć, że Chiny po konflikcie między Indiami i Pakistanem w maju, przeprowadziły operację dezinformacyjną przeciwko skuteczności francuskich samolotów Rafale.

Można jednak sądzić, że póki będzie możliwość wsparcia Mirage 2000 Tajwan jak i Francja będą te samoloty utrzymywać jak najdłużej. Można jednak sądzić, że predzej Tajwan dokupi kolejne F-16 może nie nowe, ale np. używane od USA, ponieważ kolejka na nowe F-16 jest bardzo długa. Dopiero w marcu bieżącego roku, dokonano przekazania pierwszego samolotu F-16C/D Block 70 dla Republiki Chińskiej w fabryce Lockheed Martin w Greenville w Karolinie Południowej. Opóźnienia w dostawach były związane z opóźnieniami w łańcuchach dostaw z powodu pandemii COVID-19, ale także opóźnień związanych z przeniesieniem linii produkcyjnej F-16 z Fort Worth do Greenville (co opóźniło termin o co najmniej dwa lata). Republika Chińska zamówiła 66 nowych F-16C/D Block 70.

Mirage 2000-5EI (Export Interceptor) to jednomiejscowy myśliwiec wielozadaniowy zakupiony przez Tajwan w 1992 roku od Dassault Aviation, przeznaczony do przechwytywania, walki powietrznej i ataków naziemnych. Ma 14,36 m długości, rozpiętość skrzydeł 9,13 m, masę startową do 17 000 kg. Napędzany silnikiem SNECMA M53-P2 (ciąg 95,1 kN z dopalaniem), osiąga prędkość Mach 2,2 i zasięg do 3 335 km z dodatkowymi zbiornikami. Wyposażony w radar Thomson-CSF RDY do śledzenia wielu celów, zaawansowaną awionikę, szklany kokpit i systemy samoobrony (jamming, flary). Uzbrojenie obejmuje dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm, pociski MICA i Magic II oraz bomby kierowane.

Mirage 2000-5DI (Dual Instruction) to dwumiejscowy wariant szkolno-bojowy, różniący się głównie obecnością drugiego fotela dla instruktora. Ma podobne parametry, ale z ograniczonym uzbrojeniem z powodu dodatkowego kokpitu. Służy głównie do szkolenia pilotów, choć zachowuje zdolności bojowe.