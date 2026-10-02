Dostawa pierwszych tureckich samoloty C-130J Super Hercules już w grudniu. Trwa szkolenie personelu

Turcja znacząco wzmacnia swoje możliwości transportowe, przygotowując się do odbioru pierwszych samolotów C-130J Super Hercules już w grudniu.

Dwanaście pozyskanych z Wielkiej Brytanii maszyn C-130J-30 przechodzi gruntowny remont, a turecki personel intensywnie szkoli się w USA i UK.

Sprawdź, jak te maszyny zrewolucjonizują turecką logistykę wojskową i co to oznacza dla ich zdolności operacyjnych.

Umowa pomiędzy Turcją a Wielką Brytanią na dostawę 12 taktycznych samolotów transportowych C-130J Super Hercules, zawarta w październiku ubiegłego roku, weszła w fazę realizacji. Pierwsza para maszyn trafi do tureckich pilotów w grudniu.

Turecki program opiera się na maszynach pozyskanych z drugiej ręki, wycofanych wcześniej ze służby w brytyjskich Królewskich Siłach Powietrznych (RAF). Wszystkie zakontraktowane samoloty to wydłużony wariant C-130J-30, który oferuje większą przestrzeń ładunkową w porównaniu ze standardową wersją.

İlk C-130J’ler Türkiye’ye Geliyor! MSB: “Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır.Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık’ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize… pic.twitter.com/kq7Dw4s3IS— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) October 1, 2026

Zanim Super Herculesy trafią do nowej bazy, przechodzą szczegółowy przegląd i modernizację na terenie Wielkiej Brytanii. Kluczowym elementem prac realizowanych przez brytyjską firmę Marshall Aerospace jest wymiana strukturalna tzw. skrzynki centropłata (Center Wing Box), co znacząco wydłuży żywotność maszyn i zapewni bezawaryjną eksploatację przez kolejne dekady. Jest to istotne, ponieważ maszyny, mimo tego, że są w dobrym stanie, przyeszły już swoje w brytyjskiej służbie i wymiana głównego elementu nośnego skrzydeł zapewni im znaczne wydłużenie żywotności.

Równolegle z pracami technicznymi trwa intensywne szkolenie personelu. Tureccy specjaliści zdobywają uprawnienia w zagranicznych ośrodkach. Sześciu pilotów i taka sama liczba mechaników pokładowych przechodzi szkolenie operacyjne w USA. W przyszłosci osiągną oni uprawnienia instruktorskie i będą mogli szkolić personel w kraju. Natomiast 29 członków personelu naziemnego poznaje specyfikę obsługi C-130J-30 w Wielkiej Brytanii.

Turcja posiada już spore dośwaidcze w eksploatacji, a nawet modernizacji samolotów Hercules. 12 maszyn C-130E i 6 egzemplarzy starszych C-130 zmodernizowano w ramach programu ERCIYES, realizowanego przez krajowy przemysł. Wszystkie otrzymały cyfrową awionikę, nowe komputery misji i systemy łączności, zapewniającą wysoki standard pracy i poprawiające możliwości operacyjne tych samolotów.

Mimo to, C-130J-30 zapewni całkiem nowy stadard i możliwości. Dzięki dłuższej ładowni, maszyna może zabrać nie sześć, ale osiem standardowych palet NATO lub o czterdziestu pasażerów więcej (łącznie do 128 osób). Załoga liczy nie pięć, ale trzy osoby – dwóch pilotów i loadmastera. Nowoczesna awionika cyfrowa, nowe silniki i śmigła, mimo większego ładunku zapewniają C-130J-30 o ok. 30–40% większy zasięgu i prędkość maksymalną wyższą o ponad 20% w porównaniu do klasycznych, starszych wariantów Herculesa. Flota łącznie 30 maszyn C-130 różnych wesji i ciężkie samoloty transportowe Airbus A400M Atlas zapewnią tureckiemu lotnictwu wysokie zdolności transportowe i sporą elastyczność przy realizacji zadań.