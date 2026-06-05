Canberra kusi Berlin dronami bojowymi MQ-28A Ghost Bat. Lojalny Skrzydłowy z antypodów dla FCAS?

Australia oficjalnie wskazała Niemcy jako pierwszego kandydata do zakupu autonomicznego drona bojowego MQ-28A Ghost Bat, zmieniającego zasady walki.

Ten zaawansowany "lojalny skrzydłowy" przeszedł już testy z użyciem rakiet AMRAAM, autonomicznie niszcząc cele.

Ghost Bat jest gotowy do integracji z systemami Luftwaffe do 2029 roku, co zakłada niemiecki plan.

Dowiedz się, dlaczego Canberra oferuje Berlinowi transfer technologii i produkcję w Niemczech, aby przyspieszyć tę rewolucję w obronności.

Niemcy na czele kolejki. Żaden inny kraj nie wykazuje takiego zainteresowania

Jak ujawnił w rozmowie z portalem Hartpunkt australijski minister ds. przemysłu obronnego Pat Conroy, Niemcy znajdują się „na samym czele” listy potencjalnych odbiorców systemu bezzałogowego MQ-28A Ghost Bat. Maszyna opracowana przez Boeing Australia, we współpracy z Royal Australian Air Force, jest jednym z najbardziej zaawansowanych projektów bezzałogowych maszyn bojowych tej klasy. Maszyna nie tylko lata, ale też przeszedł m.in. próbne strzelania z użyciem pocisków powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM.

Australia kusi Niemców nie samą maszyną, ale transferem unikalnych technologii, a nawet uruchomieniem linii produkcyjnej na terytorium Niemiec, we współpracy z koncernem Rheinmetall. Partnerstwo to ma również bezprecedensowe wsparcie polityczne. Jak mówi minister Pat Conroy - „Żaden inny potencjalny klient nie wysłał dotychczas swojego ministra obrony do osobistych oględzin platformy. Ponadto delegacja Komisji Budżetowej Bundestagu planuje podróż do Australii w celu zapoznania się z tym systemem”.

Faktycznie, w marcu bieżącego roku minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, odwiedził Australię i zapoznał się z prototypem MQ-28 Ghost Bat. Zadeklarował wówczas, że Luftwaffe i Ministerstwo Obrony rozważają te maszyny jako „lojalnego skrzydłowego”, czyli samoloty towarzyszące w operacjach bojowych myśliwcom Eurofighter Typhoon oraz F-35A Lightning, które trafią na uzbrojenie niemieckiego lotnictwa. Możliwe jest wprowadzenie bezzałogowców bojowych do służby już w 2029 roku.

Canberra proponuje Berlinowi zawarcie umowy międzyrządowej (G2G) na wzór kontraktu z 2024 roku na Ciężkie Nosiciele Broni (kołowe transportery Boxer) dla Australii. Taki model zminimalizowałby ryzyko zakupowe po stronie Niemiec. Jak mówi Conroy w wywiadzie dla Hardpunkt - „Australia skorzystałaby na posiadaniu tak znaczącego kraju jako pierwszego klienta eksportowego, co pomogłoby wesprzeć rozwój bardziej zaawansowanych wariantów w przyszłości”.

Pogromca myśliwców: Autonomiczny test z rakietą AMRAAM i rewolucja Block 3

Projekt rozwijany przez Boeing Defence Australia na zlecenie rządu w Canberze ma gigantyczną przewagę nad konkurencją – system przeszedł już fazę czysto koncepcyjną. Od oblotu w 2021 roku platforma wykonała ponad 150 lotów testowych, a pod koniec 2025 roku zrealizowano kluczowy test operacyjny.

Płatowiec MQ-28A – współpracując w powietrzu z maszyną wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail oraz myśliwcem F/A-18 Super Hornet – całkowicie autonomicznie przechwycił i zniszczył cel za pomocą rakiety powietrze-powietrze AMRAAM. Podczas całej misji operator wydał maszynie zaledwie cztery podstawowe komendy: start, budowa patrolu, przechwycenie oraz zgoda na ogień. Sama walka odbyła się autonomicznie z człowiekiem jedynie nadzorującym proces (man in the loop) i podejmującym decyzję o eliminacji celu. Co istotne, integracja pocisku AMRAAM z otwartą architekturą drona zajęła zaledwie 8 miesięcy.

Maszyna jest nadal rozwijana. Obecnie trwają prace nad wersją oznaczoną Ghost Bat Block 3, która obok większych skrzydeł i wyższej ładowności, otrzyma wewnętrzne komory na uzbrojenie, które są niezbędne do otrzymania właściwości stealth. Dotąd testowane egzemplarze mają uzbrojenie podwieszane na zewnętrznych belkach. Przez to ich sygnatura radarowa z uzbrojeniem jest wyższa.

Produkcja w Niemczech? Rheinmetall wchodzi do gry

Jednym z najsilniejszych argumentów Australijskiej oferty jest elastyczność przemysłowa i otwartość na europejskie systemy uzbrojenia oraz czujniki. Minister Conroy wprost zadeklarował możliwość uruchomienia produkcji w Niemczech, zaznaczając, że „takie oferty nie są składane każdemu klientowi”.

Jeśli rząd w Berlinie podejmie szybką decyzję, do gry wejdzie niemiecki gigant Rheinmetall. Firma ma zająć się integracją drona z systemami dowodzenia Luftwaffe, a w przyszłości przejąć udziały w produkcji. Rheinmetall posiada już odpowiednie zaplecze oraz kompetencje technologiczne dzięki budowie fabryki sekcji kadłubów do myśliwców F-35. Jak się wydaje, MQ-28A to obecnie jedyna bojowa platfroma bezzałogowa zdolna spełnić ambitny niemiecki harmonogram, zakładający wdrożenie systemów CCA do 2029 roku.