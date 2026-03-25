Iran stawia warunki zawieszenia broni, domagając się zamknięcia amerykańskich baz wojskowych i zniesienia sankcji.

Teheran żąda również reparacji i zakończenia ataków Izraela na Hezbollah, co USA i kraje arabskie oceniają jako nierealistyczne.

Czy te wygórowane żądania Teheranu pogrzebią szanse na pokój?

Nierealistyczne żądania Teheranu w obliczu konfliktu

Według doniesień dziennika „Wall Street Journal”, Iran przedstawił szereg warunków koniecznych do zawieszenia broni. Do najważniejszych z nich należą zamknięcie amerykańskich baz wojskowych w Zatoce Perskiej oraz zakończenie ataków Izraela na libański Hezbollah. Ponadto, Teheran żąda reparacji i zniesienia wszelkich sankcji nałożonych na kraj. Nowojorski dziennik, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, informuje również, że Iran oczekuje gwarancji, że wojna nie zostanie wznowiona.

Portal Times of Israel dodaje, że Iran domaga się także nowych regulacji umożliwiających pobieranie myta od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jest to strategiczny szlak, przez który przed wojną transportowano około 20 proc. światowej ropy i gazu. Jednocześnie władze w Teheranie odmawiają negocjowania ograniczeń swojego programu rakietowego.

Amerykańscy i arabscy rozmówcy „WSJ” zgodnie ocenili żądania Iranu jako nierealistyczne i śmieszne. Ich zdaniem, stanowisko Teheranu sprawia, że osiągnięcie porozumienia jest jeszcze mniej prawdopodobne niż przed rozpoczęciem wojny, która trwa od 28 lutego 2026 r.

Amerykański plan pokojowy i irańskie odrzucenie

We wtorek amerykańskie źródła poinformowały o przekazaniu Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowego planu zakończenia wojny. „New York Times”, powołując się na dwóch urzędników wtajemniczonych w sprawę, ujawnił, że plan ten obejmuje irański program pocisków balistycznych i program nuklearny.

Izraelska stacja telewizyjna Kanał 12 doprecyzowała, że amerykański plan zakładał, iż w Iranie nie byłby wzbogacany uran, a 450 kilogramów uranu wzbogaconego wcześniej do poziomu 60 proc. zostałoby przekazanych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). MAEA uzyskałaby również pełny dostęp do wszystkich irańskich instalacji, a zakłady jądrowe w Natanz, Isfahanie i Fordo zostałyby zdemontowane.

Warunki USA dla Iranu i obiecane ustępstwa

W ramach amerykańskiego planu, Iran miałby zaprzestać finansowania, kierowania i uzbrajania swoich regionalnych sprzymierzeńców, takich jak Hezbollah, Hamas, Huti i proirańskie milicje na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz pozostałaby wolnym korytarzem morskim, a program rakietowy Iranu zostałby ograniczony zarówno pod względem zasięgu, jak i liczby, i mógłby być użyty wyłącznie do samoobrony.

W zamian za spełnienie tych wymogów, Stany Zjednoczone obiecałyby zniesienie wszelkich nałożonych na Iran sankcji. Waszyngton zapewniłby Teheranowi wsparcie w rozwoju cywilnego programu nuklearnego, w tym w produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej w Buszehr. Zostałby również usunięty tzw. mechanizm snapback, pozwalający na automatyczne przywrócenie sankcji. Obecnie na Bliskim Wschodzie trwa wojna, która rozpoczęła się 28 lutego atakami powietrznymi USA i Izraela na cele w Iranie.