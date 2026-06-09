Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz. Awaria czy zestrzelenie?

• Nie wiadomo, czy przyczyną była awaria, czy działania bojowe.

• Incydent badają amerykańskie służby wojskowe.

• To pierwszy Apache utracony w tej wojnie.

• Najbardziej prawdopodobną wersją jest AH-64E Apache Guardian.

• Wartość utraconej maszyny mogła sięgnąć setek milionów złotych.

Jedno z anonimowych źródeł, na które powołuje się dziennik, zaznaczyło, że „nie jest jasne, czy Apache został zestrzelony przez irański ostrzał, uległ awarii mechanicznej czy napotkał inny problem”. Zdarzenie jest przedmiotem śledztwa.

Biały Dom nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

Jak podkreśla „NYT”, jest to pierwszy śmigłowiec Apache utracony w trwającej od końca lutego wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi. Dotychczas amerykańskie wojsko straciło ok. 30 bezzałogowców i kilka myśliwców.

Uzbrojone w rakiety Hellfire śmigłowce Apache patrolują strategiczną Cieśninę Ormuz, którą Teheran zablokował w odwecie za naloty USA i Izraela. W odpowiedzi na działania Iranu Stany Zjednoczone w kwietniu nałożyły własną blokadę morską na irańskie porty.

Nie wiadomo, jaki typ Apache stracili Amerykanie. Mógł to być AH-64D Apache Longbow lub nowszy AH-64E Apache Guardian. Mając na uwadze, że aktualnie jednostki US Army operujące na Bliskim Wschodzie są w dużej mierze przezbrajane na wersję AH-64E, możliwe, że taką maszynę stracili (podkreślmy: w jeszcze niewyjaśnionych okolicznościach) Amerykanie. Na razie jest to tylko przypuszczenie.

W ostatnich miesiącach Apache'e operujące nad Cieśniną Ormuz były częścią sił podporządkowanych amerykańskiemu CENTCOM. Dowództwo oficjalnie informowało o użyciu śmigłowców do zwalczania irańskich łodzi, dronów i ochrony żeglugi w ramach operacji zabezpieczania ruchu przez Ormuz.

Większość aktywnych jednostek bojowych US Army została już przezbrojona z AH-64D na AH-64E. Nowszy Apache jest obecnie standardową wersją używaną w operacjach ekspedycyjnych.

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Z punktu widzenia tzw. szarego człowieka to duża strata materialna. Ceny za AH-64E są zróżnicowane. To nie jest towar o cenie regulowanej. Za śmigłowiec w wersji bazowej odbiorcy płacą (w przeliczeniu na złote po obecnym kursie) od 140 do 240 mln zł.

Jeśli liczyć pełną wartość bojową wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem przypisanym do maszyny, można mówić nawet o stracie śmigłowca wartego 400-500 mln zł. Jak widać, to bardzo drogi śmigłowiec, porównywalny cenowo z niektórymi samolotami bojowymi starszych generacji.

Według producenta, czyli Boeinga, wyprodukowano 2875 śmigłowców Apache wszystkich wersji (AH-64A, D i E). Są one w służbie w 19 państwach. Polska kupiła 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian w kontrakcie wartym ok. 10 mld USD. Daje to średnio ponad 100 mln USD na maszynę, ale w tej kwocie są również pociski, radary, części, szkolenie, infrastruktura i wsparcie.

A w strefie wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej formalnie od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni. Jednak w weekend ponownie wzrosło napięcie na Bliskim Wschodzie. Najpierw Iran zagroził odwetem, jeśli Izrael będzie kontynuować ataki na południowy Liban.

W niedzielę (7 czerwca) wieczorem z kolei Irańczycy ostrzelali cele w Izraelu. Trump zagroził wówczas, że wojska USA są w gotowości po tym ataku. W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki na cele w środkowym i zachodnim Iranie. Niewiele wiadomo o przebiegu negocjacji zmierzających do zakończenia wojny, odblokowania Cieśniny Ormuz i uspokojenia światowego petrorynku.

U.S. Apache Helicopter Down Near Strait of Hormuz – Iranian Fire Suspected? Crew Rescued Safely pic.twitter.com/GdTTTDXpJU— Global Surveillance (@Globalsurv) June 9, 2026