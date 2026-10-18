Na wzór Zielonych Beretów. Jak „Lubliniec” nawiązywał pierwsze kontakty z NATO?

W 1994 r. rozpoczęto tworzenie nowoczesnej wojskowej jednostki specjalnej na wzór amerykańskich Zielonych Beretów.

Wspólne ćwiczenia udowodniły, że Polacy dorównują sojusznikom ogólnym wyszkoleniem, maja tez bezpieczniejsze procedury skoków spadochronowych.

Nasi specjalsi odstawali w kwestiach procedur i wyposażenia, eliminacja zapóźnień zajęła ponad dekadę.

1. Pułk Specjalny powołano, ale w Sztabie Generalnym nie zdążono jeszcze wypracować koncepcji jego użycia i zasad współdziałania z jednostkami regularnymi.

- Dlatego zaczęliśmy opracowywać je sami, opierając się na doświadczeniach innych armii. Najbardziej odpowiadały mi rozwiązania amerykańskie. Dzięki materiałom z wywiadu znałem dobrze strukturę, zadania i system szkolenia ich sił specjalnych - w 2010 r. przekonywał płk dypl. Jan Świeboda, który w latach 1984-2003 w Sztabie Generalnym zajmował się jednostkami specjalnymi.

To on postanowił, że wzorem dla nowej formacji będą US Special Forces Groups, czyli popularne Zielone Berety.

Pierwsze wizyty i sprawdziany na poligonie

- Wzorowaliśmy się na Amerykanach i bardzo zależało nam na kontaktach zagranicznych - mówił płk dypl. Bogdan Kołtuński, dowódca 1. Pułku, który uczestniczył w pierwszej oficjalnej polskiej wizycie wojskowej w amerykańskich siłach specjalnych.

Pod koniec 1994 r. wysłano tam cztery osoby. Delegacja wizytowała bazę 10. Grupy Zielonych Beretów, która w swojej strukturze miała trzy bataliony; dwa stacjonowały w USA, a trzeci w Niemczech.

Amerykanie byli w miarę otwarci na przekazywanie wiedzy.

- Mówili o strukturze i zadaniach. Strzelaliśmy z ich broni, oglądaliśmy wyposażenie. Chciałem nawet skoczyć ze spadochronem, ale przełożeni mi zabronili. Gdyby doszło do wypadku, byłby problem z przetransportowaniem mnie do kraju - wspominał płk Kołtuński.

Kilka miesięcy później z Fort Carlson w Kolorado przylecieli żołnierze kompanii „C” z 10. Grupy. W lipcu 1995 r. wraz z 30 komandosami z Lublińca brali udział w ćwiczeniach „Dwa Orły 95”. Te manewry zorganizowano na poligonie w Wędrzynie.

Scenariusz nawiązywał do sytuacji z wojny na Bałkanach. Ćwiczący działali na pograniczu fikcyjnych krajów, gdzie zostali wysłani przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu egzekwowania zawieszenia działań wojennych.

Grupa specjalna dowodzona przez ppłk. Leszka Ligowskiego wspólnie z ekipą kpt. Anthony'ego Dilla z 10. Grupy przeprowadziła desant spadochronowy, rozpoznała miejsca kolejnych zrzutów i zabezpieczyła je.

Słabość Amerykanina wzmocniła Polaków

- Pierwszy raz mieliśmy coś zrobić z ludźmi, o których wiedzieliśmy, że to światowa czołówka. Mieliśmy więc olbrzymie kompleksy, ale w czasie marszu jeden z Amerykanów zemdlał. Zapewne przypadkowo, ale nas to bardzo podbudowało - przekonywał ppłk Ligowski.

Do tego w czasie strzelania i skoków okazało się, że Polacy nie muszą mieć kompleksów. Amerykanie z polskich karabinków AKMS strzelali gorzej niż Polacy z ich M16.

- Przekonaliśmy się, że u nas szkolenie spadochronowe prowadzimy lepiej. Skuteczniej potrafiliśmy wykorzystać parametry amerykańskich spadochronów, które nam udostępnili - przekonywał ppłk Ligowski.

Skoki spadochronowe prowadzone wspólnie z Amerykanami dawały naszym komandosom najwięcej wiary w siebie.

- Nasz sposób szkolenia zapewniał większe bezpieczeństwo podczas lądowania. My szkoliliśmy żołnierzy tak, żeby ustawiali się z wiatrem. Lądujemy prosto na złączone, lekko ugięte nogi, a wytraceniu energii służył głęboki przysiad połączony z przewrotem w przód. Amerykanin ląduje tak, jak go spadochron niesie: przodem, bokiem, tyłem - opowiadał chor. Eugeniusz Kiciński, instruktor spadochronowy.

Sojusznicy z nawykami z pola walki

Polaków zdziwiło także to, że sojusznicy wykorzystują każdą okazję do podnoszenia umiejętności.

- Na lotnisku w Rudnikach jest pas betonowy, jednak pilot Herculesa nie chciał na nim lądować. Wybierał podłoże trawiaste, kilkadziesiąt metrów obok pasa, bo w realnych działaniach częściej z takim miałby do czynienia. Oni zawsze wszystko robili na bojowo - wspomina chor. Kiciński.

Najważniejszym ćwiczeniem w 1997 r. był „Sztylet 1” („Dagger 1”), prowadzony wspólnie z GROM-em oraz 10. Grupą. W 1998 r. kontynuowano je w ramach manewrów „Sztylet 2”.

- Współdziałaliśmy z GROM-em na zasadach takich, jak w USA współdziałają Zielone Berety z jednostką Delta. Mówiąc najprościej, rozpoznawaliśmy i izolowaliśmy obiekty, do których wkraczali GROM-owcy - wspominał płk Kołtuński.

Z Walijczykami po angielsku

W sierpniu 1999 r. w Bieszczadach zorganizowano ćwiczenia „Artystyczny Ułan”. Specjalsi z Lublińca ćwiczyli wtedy wspólnie z 21 SAS(R) - jednostką rezerwową brytyjskich sił specjalnych - oraz z GROM-em.

- To było pierwsze duże ćwiczenie międzynarodowe, które samodzielnie organizowaliśmy. Odstawaliśmy wyposażeniem, ale nie wyszkoleniem. Bardzo dużą pomocą służył nam płk Holey, dowódca 21. Pułku. Poznaliśmy angielskie procedury, pracowaliśmy na dokumentach NATO - wspominał płk Bogdan Kołtuński.

Polacy chcieli się wtedy sprawdzić w praktycznej znajomości języka angielskiego.

- Najlepiej mówiący kolega poszedł posłuchać, o czym mówią, żeby potem jakoś zagadać. Wrócił przerażony, że ni w ząb nie rozumie! A oni między sobą mówili po walijsku. Dopiero w oficjalnych sytuacjach przechodzili na angielski - opowiadał uczestnik ćwiczeń.

Polacy i Brytyjczycy wykonywali wspólne zadania. Razem bytowali i mieli dotrzeć do bieszczadzkiej Birczy, w pobliżu której znajdowało się małe lotnisko wybudowane do obsługi rządowego ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie. Komandosi zabezpieczali lądowisko, a w nocy naprowadzali na nie transportowe brytyjskie Herculesy.

W styczniu 2000 r. cztery sekcje specjalne ćwiczyły w Lublińcu z komandosami z 10. Grupy. Polacy poznawali m.in. amerykańskie zasady zrywania kontaktów ogniowych, opanowywania budynków oraz ratowania pilotów strąconych na terytorium przeciwnika.

Po roku w jednostce znowu pojawiły się Zielone Berety. Amerykanie uczyli zjazdów na „szybkiej linie” i czarnej taktyki.

Mniejsza urazowość niż u Amerykanów

Olbrzymim rozmachem charakteryzowały się międzynarodowe ćwiczenia „Strong Resolve”, przeprowadzone w 2002 r. W tych natowskich ćwiczeniach brało udział kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z 14 państw. Manewry prowadzono w Polsce i Norwegii oraz na Bałtyku.

Na tych ćwiczeniach Amerykanie skakali z samolotów An-26, korzystając z polskich spadochronów z egzotyczną dla nich „stabilizacją”. Któryś z naszych komandosów stwierdził, że samolot leci z prędkością 320 km/h, ale przed skokiem zwolni do 300 km/h. Amerykanie byli zaskoczeni, bo z Herculesów skakali przy prędkości ponad 100 km/h niższej. Nie byli przygotowani na potężne szarpnięcie w chwili otwarcia czaszy. Większość skaczących miała więc sine ślady od uprzęży spadochronowych.

- Amerykanin zapytał mnie, jaką mamy urazowość przy skokach. Odpowiedziałem, że na jakieś osiem tysięcy skoków rocznie statystycznie mamy po 20-30 urazów, głównie skręceń kostki. Sojusznik nie mógł w to uwierzyć. Powiedział, że jak u nich desantuje się batalion, to zwykle mają 10 proc. urazów. I to uznają za normę. Amerykanie twierdzili, że nasze metody szkolenia spadochronowego gwarantują większe bezpieczeństwo podczas lądowania - opowiadał chor. sztab. Piotr Porada, który zaliczył 25 lat służby w JW 4101, z czego przez 17 lat dowodził grupą specjalną.

Galimatias z procedurami

Czerpanie z zachodnich wzorców powodowało problemy w szkoleniu w Lublińcu.

- Miałem zaplanować desantowanie ze śmigłowców Mi-8. Tłumaczę więc, jak to będziemy robić, a jeden z dowódców sekcji przekonuje, że Brytyjczycy robią inaczej. Drugi, że od Amerykanów nauczył się jeszcze innych zasad, a trzeci, który się szkolił z Holendrami, miał kolejny pomysł. A formalnie wciąż obowiązywały nas instrukcje desantowania z czasów „ludowego WP” - wspominał Piotr Porada.

Ujednolicenie procedur i pozyskanie nowoczesnego wyposażenia zajęło ponad dekadę.