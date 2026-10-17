Na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu odbył się wymagający trening z udziałem pary wielozadaniowych myśliwców F-16 Jastrząb należących do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie procedury Hot Integrated Combat Turnaround, oznaczającej zintegrowane odtworzenie gotowości bojowej maszyny przy wciąż pracującej jednostce napędowej. W trakcie działań wojskowi technicy oraz piloci sprawdzali w praktyce procedury błyskawicznego tankowania oraz podwieszania szkolnych pocisków rakietowych powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM. Cała operacja odbyła się na gorąco, bez standardowego wygaszania silnika, co wymagało od całego zespołu najwyższego skupienia, precyzji oraz rygorystycznego przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Współczesne pole walki jednoznacznie dowodzi, że samoloty bojowe są najbardziej podatne na wykrycie i zniszczenie w momencie, gdy stacjonują na ziemi. Tradycyjna obsługa po wylądowaniu zajmuje cenny czas, czyniąc maszyny łatwym celem dla systemów rozpoznawczych i uderzeniowych przeciwnika. Zastosowanie procedury HOT ICT pozwala zredukować ten czas do absolutnego minimum. Dzięki jednoczesnemu uzupełnianiu paliwa i montażowi uzbrojenia bez wyłączania systemów pokładowych, myśliwiec może powrócić w powietrze niemal natychmiast po wykonaniu lądowania. Zdolność ta pozwala drastycznie podnieść tempo generowania siły powietrznej i prowadzenia ciągłych operacji obronnych lub zaczepnych.

Wybór lotniska w Powidzu na miejsce ćwiczeń nie był przypadkowy. 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu w ostatnich latach stała się jednym z najważniejszych węzłów logistycznych NATO na wschodniej flance. Dzięki ogromnym inwestycjom, zrealizowanym m.in. w ramach polsko-amerykańskiej umowy o współpracy obronnej (EDCA), powstała tam nowoczesna infrastruktura, w tym magazyny sprzętu i jeden z najdłuższych pasów startowych w Europie. Powidz pełni rolę strategicznego centrum, które umożliwia szybki przerzut i przyjęcie sił sojuszniczych w razie kryzysu. Realizacja treningu HOT ICT właśnie w tej lokalizacji dowodzi, że jest ona postrzegana jako kluczowe lotnisko manewrowe, w pełni przygotowane do wspierania dynamicznych operacji w ramach doktryny ACE.

Agile Combat Employment (ACE) – nowa filozofia działania Sił Powietrznych

Trening HOT ICT nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem do wdrożenia szerszej koncepcji operacyjnej znanej jako Agile Combat Employment (ACE). Jest to odpowiedź NATO na współczesne zagrożenia, w których wielkie, scentralizowane bazy lotnicze mogą stać się łatwym celem dla precyzyjnych uderzeń rakietowych dalekiego zasięgu. Doktryna ACE zakłada elastyczne wykorzystanie lotnictwa bojowego poprzez rozpraszanie sił i operowanie z wielu lokalizacji jednocześnie. Zamiast polegać na jednej, głównej bazie, samoloty mogą korzystać z sieci mniejszych, wysuniętych lotnisk manewrowych, a nawet odpowiednio przygotowanych odcinków drogowych. Taka strategia znacząco komplikuje przeciwnikowi proces planowania i celowania, zwiększając przeżywalność własnych maszyn i personelu. Kluczowe elementy ACE obejmują rozproszenie, czyli rozmieszczenie samolotów i zasobów w wielu lokalizacjach, a także wielozadaniowość personelu, polegającą na szkoleniu personelu naziemnego do wykonywania zadań wykraczających poza ich podstawową specjalizację. Procedury takie jak HOT ICT są fundamentem ACE, ponieważ umożliwiają szybkie przygotowanie samolotów do misji w dowolnym, nawet prowizorycznym miejscu, bez konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury.