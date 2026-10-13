Polskie F-16 w Steadfast Noon 2026. „Jastrzębie” w sercu nuklearnych manewrów NATO

Manewry Steadfast Noon 2026 stanowią coroczne, rutynowe ćwiczenia, które są fundamentem wiarygodności polityki odstraszania nuklearnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ich głównym zadaniem jest sprawdzenie i potwierdzenie gotowości sił NATO do reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym do potencjalnego użycia zdolności nuklearnych, co jest kluczowe dla zachowania równowagi strategicznej. W tegorocznej edycji, organizowanej we Włoszech, uczestniczyć będą piloci oraz personel obsługi z 17 państw. Wśród nich znajdą się również kraje zaangażowane w program NATO Nuclear Sharing. Ćwiczenie to ma na celu nie tylko weryfikację zdolności samolotów do przenoszenia broni nuklearnej, ale także sprawdzenie wszystkich procedur związanych z planowaniem i realizacją takich misji.

Odstraszanie nuklearne i rola Polski

Podstawą strategii obronnej NATO jest zasada odstraszania nuklearnego, która ma zniechęcać potencjalnych agresorów do ataku na państwa członkowskie. Ćwiczenia takie jak Steadfast Noon 2026 są niezbędne do utrzymania tej wiarygodności, ponieważ pozwalają na bieżąco testować i doskonalić skomplikowane procedury oraz interoperacyjność sił powietrznych Sojuszu. Warto podkreślić, że chociaż ćwiczone są procedury dotyczące użycia broni jądrowej, ta nie znajduje się na pokładzie samolotów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Jest to standardowa praktyka mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie niepotrzebnych eskalacji, jednocześnie pozwalając na realistyczne symulowanie warunków operacyjnych. Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach o tym charakterze.

Od 13 do 23 października br. 3 polskie samoloty F-16 wraz z załogami wezmą udział w organizowanych we Włoszech ćwiczeniach #NATO pk. Steadfast Noon 2026. Ćwiczenie koncentruje się na sprawdzeniu zdolności Sojuszu w zakresie odstraszania nuklearnego i jest przedsięwzięciem cyklicznym. #StrongerTogether 📄 https://t.co/F7gqongz1G— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 13, 2026

Wkład polskich F-16 we wsparcie konwencjonalne

W kontekście Steadfast Noon 2026, polskie maszyny F-16 odgrywają specyficzną i niezwykle ważną rolę, koncentrując się na zdolnościach do realizacji zadań o charakterze wsparcia konwencjonalnego. Chociaż ćwiczenia są zorientowane na odstraszanie nuklearne, obejmują one również szerszy zakres działań mających na celu zapewnienie kompleksowej gotowości obronnej. Polskie F-16 w tym scenariuszu skupiają się na zadaniach, które mogą obejmować ochronę przestrzeni powietrznej, wsparcie dla sił lądowych, misje rozpoznawcze czy też uderzenia precyzyjne, które są komplementarne do strategii nuklearnej. Ta dwutorowa strategia – połączenie zdolności nuklearnych z silnym komponentem konwencjonalnym – jest kluczowa dla skuteczności odstraszania NATO.

Na podstawie komunikatu MON