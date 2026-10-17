W odpowiedzi na pilne potrzeby Ukrainy, Belgia ogłosiła przyspieszenie dostaw zaawansowanych myśliwców, co stanowi istotne wzmocnienie obrony powietrznej.

Premier Belgii potwierdził przekazanie dziesięciu myśliwców F-16, które mają odegrać kluczową rolę w zwalczaniu rosyjskich dronów i rakiet.

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Belgia przyspieszy dostawy F-16 dla Ukrainy

Jak informuje Ukrinform, powołując się na The Brussels Times, Bart De Wever spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Jednym z tematów rozmów było przekazanie Ukrainie kolejnych samolotów bojowych.

Ukraina pilnie potrzebuje sprawnych myśliwców i możemy wnieść swój wkład – powiedział belgijski premier.

De Wever potwierdził, że Belgia przekaże Ukraińcom 10 samolotów F-16 w tym roku. Dostawy mają pomóc Kijowowi w obronie przed rosyjskimi bezzałogowcami.

Opóźnienia w programie F-35 wpłynęły na harmonogram

Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami belgijskiego rządu kraj ma przekazywać Ukrainie starsze F-16 w miarę zastępowania ich nowymi myśliwcami F-35. Pierwotny plan zakładał dostarczenie 30 samolotów do 2028 roku, jednak tempo transferów uzależniono od harmonogramu dostaw nowych maszyn. Premier Belgii przyznał jednak, że opóźnienia w programie F-35 spowolniły przekazywanie F-16. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać, ponieważ nowe myśliwce docierają już do Belgii.

Nieco się opóźniliśmy z powodu dłuższych opóźnień dotyczących F-35, ale te samoloty zaczynają już przybywać, co daje nam możliwość przekazywania Ukrainie F-16. W tym roku dostarczymy 10 maszyn – zapowiedział De Wever

Rozmowy objęły również amunicję do F-16

Podczas spotkania omówiono także dostawy amunicji przeznaczonej dla ukraińskich F-16. Chodzi między innymi o uzbrojenie produkowane przez belgijską firmę FN Herstal. Rozmowy dotyczyły również dalszego wsparcia finansowego dla Ukrainy. De Wever podkreślił, że Unia Europejska powinna kontynuować pomoc dla Kijowa. Zaznaczył, że ma pomysł na rozwiązanie kwestii finansowania, ale nie przedstawił szczegółów. Wcześniej Wołodymyr Zełenski informował, że Ukraina otrzyma od Belgii dodatkowe myśliwce F-16 przed końcem 2026 roku.

Długoterminowa perspektywa: Czy wszystkie belgijskie F-16 trafią na front?

Warto przypomnieć, że belgijski minister obrony Theo Francken już wcześniej zapowiedział, że zaproponuje rządowi przekazanie Ukrainie wszystkich posiadanych przez Belgię myśliwców F-16 w nadchodzących latach. Obecnie belgijskie siły powietrzne dysponują flotą ponad 40 takich maszyn.

Zaproponuję rządowi wysłanie wszystkich naszych F-16 na Ukrainę w nadchodzących latach. Zależy to od tego, czy będziemy mieli F-35. Mamy swoje zasady w doktrynie nuklearnej NATO. Musimy więc mieć F-35, zanim będziemy mogli dostarczyć F-16 – mówił wówczas Theo Francken.

Pełne przekazanie floty F-16 Ukrainie będzie możliwe dopiero po tym, jak Belgia otrzyma zamówione amerykańskie myśliwce F-35. Nowoczesne samoloty są niezbędne Brukseli do wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Belgia zamówiła łącznie 34 samoloty F-35A, a pierwsze z nich zaczęły docierać do kraju pod koniec 2025 roku, choć program zanotował pewne opóźnienia. Dostawy całej partii mają zostać zrealizowane do 2028 roku, co otwiera drogę do stopniowego wycofywania i przekazywania F-16 Ukrainie.

Belgia dysponowała kiedyś flotą 160 myśliwców F-16, która z biegiem lat została zredukowana do 54. Według stanu na 2025 rok, Belgijskie Siły Powietrzne miały w służbie 42 myśliwce F-16AM i osiem samolotów F-16BM, co daje łącznie 50 samolotów. Według informacji dziennika Le Soir z maja Belgijskie Ministerstwo Obrony planuje przekazać Ukrainie wszystkie obiecane myśliwce F-16 do końca 2029 roku. Dostawa większości samolotów ma nastąpić w ostatnim roku obecnej kadencji parlamentu. Przekazanie samolotów byłoby realizowane równolegle z dostawą F-35A. Według dziennika plan zakłada dostawę 5 samolotów w 2027 roku, 14 w 2028 roku i 27 w 2029 roku. Instruktorzy belgijskich sił powietrznych szkolą także ukraińskich pilotów w ośrodku szkoleniowym na terenie rumuńskiej bazy lotniczej w Fetesti.