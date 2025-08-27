Belgia potwierdziła przekazanie Ukrainie pierwszych myśliwców F-16 w najbliższych miesiącach.

Do 2028 roku Kijów ma otrzymać łącznie 30 samolotów, co stanowi największą indywidualną darowiznę tego typu.

Oprócz samolotów, Belgia zapewnia szerokie wsparcie, w tym szkolenia, drony i środki na odbudowę.

Belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prévot ogłosił, że pierwsze myśliwce F-16 trafią do Ukrainy w ciągu kilku miesięcy, donosi serwis Euromaidan Press, powołując się na informacje Novini.Live. Belgia dotąd nie przekazała żadnego samolotu, a swoją decyzję tłumaczyła własną modernizacją sił powietrznych i przejściem na nowsze F-35. Według Defence Express pierwsze belgijskie F-16 mogą pojawić się na Ukrainie już we wrześniu.

30 myśliwców dla Ukrainy i szerokie wsparcie

Bruksela zapowiedziała przekazanie Ukrainie największej liczby F-16 spośród wszystkich darczyńców. Mowa tu o 30 sztukach do 2028 r. Oprócz planowanego przekazania myśliwców Belgia wyszkoliła ponad 3 tys. żołnierzy i techników, dostarczyła drony oraz przeznaczyła 20 mln euro na Inicjatywę Zbożową. Belgia inwestuje też miliony euro w odbudowę ukraińskich szkół, szpitali i infrastruktury energetycznej. Będzie też zaangażowana w prace związane z rozminowaniem Morza Czarnego, których zakończenie przewidywane jest do 2029 r. Państwo zadeklarowało też gotowość do wysłania swoich żołnierzy na potencjalną misję pokojową w Ukrainie, gdy tylko ustanie aktywna faza działań wojennych.

„Będę rozmawiać o tym w rządzie, a w szczególności z moim kolegą, ministrem obrony, aby ustalić, jakie wsparcie wojskowe możemy zapewnić. Ale jesteśmy gotowi uczestniczyć w takich siłach pokojowych, gdy zajdzie taka potrzeba” - mówił w Odessie Prévot.

F-16 dla Ukrainy

Od momentu uruchomienia programu dostaw, do tej pory Ukraina otrzymała około kilkudziesięciu myśliwców F-16, pochodzących od Norwegii, Danii oraz Holandii. F-16 są używane przez ukraińskie lotnictwo jako precyzyjne i wszechstronne narzędzie. W misjach przechwytujących doskonale radzą sobie z niszczeniem rosyjskich pocisków manewrujących i dronów, co znacząco podnosi skuteczność obrony przestrzeni powietrznej. Ponadto są wykorzystywane do tłumienia systemów obrony przeciwlotniczej, wsparcia ogniowego na potrzeby operacji naziemnych, a także precyzyjnych ataków na pozycje i składy przeciwnika.

Niedługo liczba myśliwców F-16 we flocie Sił Powietrznych Ukrainy wzrośnie za sprawą wspomnianych, belgijskich dostaw. Belgia przekaże Ukrainie myśliwce F-16 w wersjach F-16AM (jednoosobowa) i F-16BM (dwumiejscowa) poddane modernizacji typu Block 15 Mid-Life Update (MLU). Najważniejszymi elementami tej modernizacji były nowoczesne komputery misji, ulepszone radary AN/APG-66(V)2, kompatybilność z systemami łączności NATO (Link 16), możliwość korzystania z gogli noktowizyjnych i integrację z nowoczesną amunicją precyzyjną, taką jak pociski powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, bomby kierowane JDAM czy pociski manewrujące AGM-158 JASSM.