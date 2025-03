Turcja wraca do łask Europy? Rutte apeluje o poprawę relacji z Ankarą w obliczu gróźb Trumpa

Spis treści

Obawy Europy wobec polityki Trumpa

Groźby Trumpa, próba ocieplenia stosunków USA z Rosją i wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy zaniepokoiły kraje europejskie. Financial Times pisze: "Groźby ze strony Trumpa, próba przywrócenia stosunków USA z Rosją i odcięcie wsparcia dla Ukrainy przestraszyły kraje europejskie." W obliczu tych wydarzeń UE poszukuje sposobów na wzmocnienie własnego bezpieczeństwa, w tym poprzez zacieśnienie współpracy z Turcją.

Turcja – kluczowy gracz w regionie

Turcja, posiadająca drugą co do wielkości armię w NATO, stała się ważnym partnerem dla Unii Europejskiej. Turcja posiada drugą co do wielkości armię w NATO, która liczy ponad 800 tys. żołnierzy, w tym rezerwistów. Udział szefa MSZ Turcji Hakana Fidana w spotkaniu liderów europejskich w Londynie na temat bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy świadczy o rosnącym znaczeniu tego kraju w regionalnej architekturze bezpieczeństwa.

Apel Ruttego o współpracę

Mark Rutte, podczas prywatnego lunchu z europejskimi liderami, zaapelował o zwiększenie współpracy z Turcją. Financial Times, powołując się na źródła znające szczegóły rozmowy, pisze:

"Wcześniej w lutym podczas prywatnego lunchu z europejskimi liderami Rutte zwrócił uwagę na znaczenie zwiększonej współpracy z Turcją i wezwał obecnych do podjęcia działań w tym kierunku".

Apel ten jest o tyle ważniejszy, że Rutte, jako premier Holandii, wielokrotnie spierał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Wyzwania i dylematy

Relacje między Turcją a UE są napięte z powodu kwestii praw człowieka w Turcji i nierozwiązanego problemu Cypru. Financial Times przypomina: "Relacje między Turcją, która jest krajem kandydującym do UE, i Wspólnotą od dawna pozostają napięte. Głównymi wyzwaniami dla poprawy stosunków jest kwestia praw i wolności w Turcji oraz nierozwiązany problem podzielonego Cypru." Istnieją również rozbieżności w kwestii polityki zagranicznej Turcji, zwłaszcza jej relacji z Rosją. Jeden z przedstawicieli władz UE cytowany przez Financial Times stwierdził: "Wszystko się zmienia. W pewnej chwili trzeba zdecydować, kogo się chce w swojej drużynie, bez względu na różne problemy, które się pojawiają". Dodał jednak, że Turcja "musi też wyjaśnić swoją wieloznaczność względem Rosji".

Współpraca w dziedzinie zbrojeń

Kraje europejskie dyskutują również o tym, czy sektor zbrojeniowy państw trzecich, takich jak Turcja, powinien korzystać z unijnych inicjatyw zwiększania wydatków na zbrojenia. Minister Fidan, cytowany przez Financial Times, zadeklarował gotowość Turcji do współpracy z UE w dziedzinie bezpieczeństwa. Financial Times cytuje ministra Fidana: "Jeśli to poskutkuje nową europejską strukturą bezpieczeństwa, jesteśmy gotowi do współpracy."

Wizyta Tuska w Turcji

Premier Donald Tusk zapowiedział wizytę w Turcji, co może być ważnym krokiem w kierunku poprawy relacji między UE a tym krajem. Financial Times informuje: "Premier Donald Tusk zapowiedział w Sejmie, że w tym tygodniu złoży wizytę w Turcji." Wizyta ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnących napięć geopolitycznych i poszukiwania przez UE nowych sojuszników.

PM/PAP