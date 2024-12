Turcja przoduje w produkcji bezzałogowców. Kontroluje 65% światowego rynku

Turcja jest znanym na świecie producentem bezzałogowców, który zyskuje z każdym rokiem kolejnych klientów. Dla Turcji jest to obecnie najważniejszy obszar, który ma szczególne zainteresowanie władz. Według słów Selcuka Bayraktara, przewodniczącego i dyrektora ds. technologii w Baykar, który przemawiał na wydarzeniu „Take Off Istanbul”, Turcja kontroluje 65% światowego rynku bezzałogowych statków powietrznych. A sama firma — Baykar — kontroluje prawie 60 procent tego rynku.

Jak mówił na wydarzeniu Bayraktar:

„Przez ostatnie trzy lata Baykar był największą firmą produkującą drony na świecie, obecnie jesteśmy trzy razy większą firmą od najbliższego amerykańskiego konkurenta” – powiedział Bayraktar.

W 2023 roku 90% przychodów Baykara pochodziło z rynków zagranicznych, a firma zwiększyła swój eksport do 1,8 miliarda dolarów, w porównaniu do 1,2 miliarda dolarów w roku poprzednim. Do sierpnia tego roku firma podpisała umowy z 34 krajami na zakup dronów Bayraktar TB2 oraz z 10 krajami na zakup ciężkich dronów bojowych Akıncı. Eksport obronny stanowił prawie jedną trzecią rekordowej sprzedaży Turcji wynoszącej 5,5 mld USD w zeszłym roku, a firma Baykar była na podium.

W wyniku umowy podpisanej w Zagrzebiu 19 listopada 2024 r., Chorwacja stanie się kolejnym użytkownikiem dronów Bayraktar TB2. Drony są już na wyposażeniu sześciu państw członkowskich NATO i czterech państw członkowskich Unii Europejskiej. W lipcu Mustafa Murat Şeker, zastępca przewodniczącego Prezydium Przemysłu Obronnego (SSB), przedstawił plany Ankary dotyczące sprzedaży dronów do większej liczy krajów afrykańskich przy wykorzystaniu finansowania saudyjskiego.

Turcja agresywnie wchodzi na rynek dronowy

Raport „Turkish Drone Industry” opublikowany przez Drone Observatory wskazał, że państwo tureckie pomogło branży dronów przeniknąć na rynki zagraniczne państw poprzez „wykorzystanie [tureckiej] soft power w takim samym stopniu jak hard power, aby umożliwić delegacjom tureckich przedsiębiorców, zarówno cywilnych, jak i obronnych, wykorzystanie tej zewnętrznej dźwigni do zdobycia nowych udziałów w rynku”. Raport wymienia TB2 firmy Baykar i Anka-S firmy TAI jako najczęściej eksportowane drony. Łączna liczba eksportowanych tureckich dronów przekracza 400, a eksport dociera do Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, a także do Europy Wschodniej. Turcja wyeksportowała również dziesiątki dronów na Ukrainę w 2022 roku, budowana także na Ukrainie jest fabryka dronów. Autorzy raportu szacują produkcję dronów w Turcji na maksymalnie 240 sztuk rocznie, podkreślając 40-krotny wzrost zdolności produkcyjnej w latach 2014–2022.

Wydatki Turcji na obronność

W 2025 roku rząd Turcji planuje przeznaczyć około 26,4 miliarda dolarów na wydatki obronne i około 7,3 miliarda dolarów na Fundusz Wsparcia Przemysłu Obronnego, co da łączny budżet w wysokości około 33,7 miliarda dolarów. Według prognoz jednak Turcja przeznaczy tylko 1,8 procent PKB na obronność, tym samym nie wypełniając zalecenia 2% PKB na obronę. Rząd Turcji twierdzi, że zmniejszony udział wydatków na obronę w PKB, jest uzasadniony wzrostem wydajności osiągniętym dzięki krajowej produkcji i postępowi technologicznemu. Rząd twierdzi również, że ograniczenia i sankcje nałożone na zakupy uzbrojenia przez Turcję od sojuszników z NATO utrudniły temu państwu osiągnięcie pełnego celu sojuszu w zakresie wydatków na obronność wynoszącego 2% PKB. W 2001 r. wydatki wojskowe Turcji wyniosły 7,2 mld USD, co stanowiło 3,6 proc. PKB, głównie z powodu dużego uzależnienia od kosztownego importu zagranicznego.