Trzynaście miesięcy wojny Izraela z Hamasem i Hezbollahem. Ważne daty

Do dziś w Strefie Gazy zginęło ponad 40 tys. osób, wśród których ponad połowa to kobiety i dzieci, a około 10 tys. osób odniosło poważne obrażenia. Po ataku Hamasu na Izrael, w którym życie straciło około 1200 osób, nasiliła się aktywność Hezbollahu. Libańskie ugrupowanie w geście solidarności z Hamasem wystrzeliwał rakiety w stronę północnego Izraela. Doprowadziło to do otwarcia nowego frontu wojny, na którym zginęło dotychczas około 2000 Libańczyków i 70 Izraelczyków.

Pierwszy miesiąc wojny, październik roku 2023

8.10. Izrael oficjalnie ogłosił wojnę przeciwko Hamasowi, rozpoczynając operację „Żelazne miecze”, której celem jest zniszczenie struktur tej organizacji oraz odbicie zakładników.

8.10. IDF (Siły Obronny Izraela) przeprowadziły pełną mobilizację rezerwistów i rozpoczęła masowe bombardowania Strefy Gazy, atakując ponad 500 celów, w tym bazy wojskowe, stanowiska rakietowe oraz infrastrukturę tunelową Hamasu.

8.10. Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford został skierowany do wschodniej części Morza Śródziemnego. Hezbollah ostrzelał rakietami kierowanymi i artylerią trzy posterunki wojskowe w regionie przygranicznym z Izraelem w ramach solidarności z Palestyńczykami. Od tamtej pory przez rok niemal codziennie dochodziło do transgranicznego ostrzału, w wyniku którego zginęło około 700 osób w Libanie. Ponad 60 tys. Izraelczyków zamieszkujących północ kraju zostało ewakuowanych.

9.10. Izrael ogłosił pełną blokadę Strefy Gazy, odcinając mieszkańcom półenklawy dostęp do wody, elektryczności i paliwa, co spowodowało pogłębiający się kryzys humanitarny. Izrael zgromadził też 100 tys. żołnierzy przy granicy ze Strefą Gazy w ramach przygotowań do ofensywy lądowej.

11.10. IDF kontynuowały naloty na Strefę Gazy, a bombardowania objęły obszary gęsto zaludnione, co zwiększyło liczbę ofiar cywilnych. Po stronie palestyńskiej liczba ofiar przekroczyła 1000 osób.

12.10. Izraelski parlament przegłosował dołączenie kilku członków opozycji do rządu i utworzenie wojennego rządu jedności narodowej.

13.10. Izrael nakazał ludności cywilnej zamieszkanej przez ponad milion osób Gazy ewakuację na południową część terytorium i zintensyfikował operacje lądowe na obrzeżach północnej części Strefy w ramach przygotowań do pełnej inwazji na kontrolowane przez Hamas terytorium.

14.10. Liczba ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej wzrosła do 1500 osób, a w Izraelu liczba rannych przekroczyła 3 tys.

19.10. Amerykański okręt wojenny przechwycił rakiety i drony wystrzeliwane z Jemenu w kierunku Izraela. Jemeński ruch Huti oficjalnie włączył się w wojnę Izraela z Hamasem, zapowiadając, że ataków w geście wsparcia dla Palestyńczyków będzie więcej.

28.10. Wspierane przez naloty i ostrzał artyleryjski izraelskie siły lądowe wkroczyły do Stefy Gazy z co najmniej trzech stron, a walki przeniosły się do obszarów miejskich, w tym do Gazy, gdzie Hamas stosował taktykę walk partyzanckich. Liczba ofiar po stronie palestyńskiej wzrosła do 6 tys.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Drugi miesiąc wojny, listopad roku 2023

3.11. ONZ zaapelowała o pilne zawieszenie broni, by umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej. Władze Izraela odrzuciły te apele, argumentując, że nie osiągnęły jeszcze strategicznych celów wojskowych?.Prośby o zawieszenie broni były ponawiane przez społeczność międzynarodową, jednak zdaniem Izraela zatrzymanie działań militarnych pozwoliłoby Hamasowi na odbudowanie sił?.

7.11. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy podało, że liczba ofiar izraelskich ataków przekroczyła 10 tysięcy. Kryzys humanitarny w półenklawie pogłębił się, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o wyczerpaniu się zasobów medycznych w większości szpitali.

12.11. Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała nadzwyczajne posiedzenie w sprawie wojny w Strefie Gazy, nie udało się jednak osiągnąć porozumienia w sprawie zawieszenia broni ze względu na weto USA, które podtrzymały wsparcie dla Izraela?.

24.11. Nad ranem weszło w życie wynegocjowane przez Katar zawieszenie broni. W ciągu kolejnych sześciu dni około 60 przetrzymywanych w Strefie Gazy izraelskich zakładników i 40 osób innych narodowości zostało uwolnionych w zamian za zwolnienie z izraelskich więzień 240 palestyńskich kobiet i dzieci.

25.11. USA wysłały dodatkowe wsparcie wojskowe do Izraela, w tym zaawansowane systemy obrony przeciwrakietowej, by pomóc w zwalczaniu narastających ataków Hamasu.

30.11. Liczba ofiar po stronie palestyńskiej sięgnęła 12 tys., większość z nich stanowili cywile. Izrael oskarżył Hamas o wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz, co miało zwiększać liczbę ofiar?.

Trzeci miesiąc wojny, listopad roku 2023

5.12. Izrael kontynuował ofensywę lądową, zdobywając kolejne tereny w południowej Strefie Gazy, w tym największe miasto w tej części palestyńskiego terytorium - Chan Junus?.

15.12. Siły izraelskie przez pomyłkę zastrzeliły trzech izraelskich zakładników, co wywołało w Izraelu ostrą krytykę sposobu prowadzenia wojny.

25.12. Izrael ogłosił, że zniszczył wszystkie główne struktury dowodzenia Hamasu w Strefie Gazy, jednak ataki rakietowe z półenklawy były kontynuowane. Liczba palestyńskich ofiar przekroczyła 20 tys. osób.

Czwarty miesiąc wojny, styczeń roku 2024

2.01. Izrael przeprowadził atak powietrzny na Bejrut, zginął w nim jeden z przywódców Hamasu Saleh al-Aruri.

11.01. Amerykańskie i brytyjskie samoloty bojowe i okręty, w tym podwodne, przeprowadziły ataki na cele w Jemenie w odwecie za ataki sił Huti na transport morski na Morzu Czerwonym.

12.01. Lotnictwo izraelskie przeprowadziło naloty w mieście Rafah na południu Strefy Gazy, gdzie schroniło się ok. 1,4 mln Palestyńczyków. Pomimo wycofania się sił izraelskich z północnej części Strefy Gazy w styczniu w wyniku dalszych działań wojennych liczba ofiar po stronie palestyńskiej wzrosła do 20 tysięcy, a około 30 proc. budynków zostało zniszczonych.

23.01. Izraelska armia poinformowała o śmierci 24 żołnierzy w Strefie Gazy, co było największą stratą po stronie Izraela w ciągu jednego dnia wojny. W ciągu całego roku w Strefie Gazy zginęło 346 izraelskich żołnierzy.

26.01. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, najwyższy organ sądowniczy ONZ, nakazał Izraelowi, by zapobiegł ludobójstwu w Strefie Gazy, ale nie nakazał zaprzestania walk.

Piąty miesiąc wojny, luty roku 2024

29.02. Ponad 100 Gazańczyków zginęło w kolejce po pomoc humanitarną w obecności strzelających izraelskich żołnierzy, co było jednym z najkrwawszych momentów wojny. Władze palestyńskie twierdzą, że większość zginęła od karabinów maszynowych, zdaniem Izraela zostali oni stratowani przez tłum.

Szósty miesiąc wojny, marzec roku 2024

18.03. Globalna sieć Klasyfikacji Fazy Zintegrowanego Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) oceniła, że w maju w Strefie Gazy zapanuje głód. Ponad połowa populacji tego terutorium doświadczała już niedoboru żywności na poziomie „katastrofy”.

25.03. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję domagającą się natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. USA nie zawetowały rezolucji, tak jak czyniły to wcześniej, ale wstrzymały się od głosu.

Siódmy miesiąc wojny, kwiecień roku 2024

1.04. Izraelska rakieta uderzyła w konwój organizacji World Central Kitchen (WCK), mimo wcześniejszych uzgodnień z izraelską armią. Konwój dostarczał pomoc żywnościową do miasta Dajr al-Balah. Zginęło siedem osób, w tym pracownicy z Wielkiej Brytanii, Palestyny, Polski, Australii i USA. Inna izraelska rakietowa trafiła w irański konsulat w Damaszku, w Syrii; zginęło w nim m.in. siedmiu członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

4.04. Po raz pierwszy od wybuchu wojny Izrael obiecał otworzyć przejście graniczne Erez, by umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Drugie istniejące przejście, w Kerem Szalom, zostało częściowo otwarte w marcu.

10.04. Izrael ogłosił zakończenie głównych operacji lądowych w Strefie Gazy, ale bombardowania celów Hamasu trwały.

13.04. Iran przeprowadził zmasowany atak rakietowy i dronowy na Izrael w odpowiedzi na izraelskie uderzenie w konsulat Iranu. Wystrzelono ponad 300 pocisków i dronów, z czego większość została przechwycona przez izraelskie systemy obronne, wspierane przez siły USA i Wielkiej Brytanii. Kilka rakiet trafiło w cele, powodując niewielkie uszkodzenia bazy Newatim.

26.04. Władze Izraela zapowiedziały ewakuację ludności cywilnej z Rafah i rozpoczęcie zapowiadanej od miesięcy operacji wojskowej w tym mieście.

Ósmy miesiąc wojny, maj roku 2024

6.05. Po przymusowej ewakuacji 450 tys. osób wojsko izraelskie dokonało inwazji na Rafah, zajmując przejście graniczne i uniemożliwiając dotarcie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

20.05. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karim Ahmad Khan? zwrócił się do Trybunału z wnioskiem o wydanie nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra obrony Joawa Galanta oraz przywódców Hamasu: Jahji Sinwara, Ismaila Hanijego i Mohammeda Deifa, oskarżając ich o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i Izraelu.

24.05. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze nakazał Izraelowi natychmiastowe wstrzymanie ofensywy militarnej i innych działań w Rafah, tłumacząc to bezpośrednim ryzykiem dla palestyńskiej ludności cywilnej.

Dziewiąty miesiąc wojny, czerwiec roku 2024

15.06. Pod presją społeczności międzynarodowej Izrael zgodził się na tymczasowe zawieszenie broni, umożliwiające dostarczenie pomocy humanitarnej do najbardziej dotkniętych obszarów Strefy Gazy. Zawieszenie broni okazało się jednak nietrwałe, gdyż bojownicy Hamasu wznowili ataki.

23.06. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że intensywna faza wojny w Strefie Gazy dobiega końca, a uwaga armii może skupić się na granicy Izraela z Libanem, gdzie nasiliły się walki z Hezbollahem.

Dziesiąty miesiąc wojny, lipiec roku 2024

19.07. Międzynarodowy Trybunał Sprawieliwości orzekł, że izraelska obecność na okupowanych terytoriach palestyńskich jest nielegalna i musi się jak najszybciej zakończyć.

31.07. Polityczny przywódca Hamasu Ismail Hanije został zabity w ataku rakietowym w stolicy Iranu, Teheranie.

Jedenasty miesiąc wojny, sierpień roku 2024

1.08. Wojsko izraelskie potwierdziło śmierć wojskowego przywódcy Hamasu Mohammeda Deifa na południu Strefy Gazy.

28.08. Izrael przeprowadził największą od ponad 20 lat operację wojskową w północnej części Zachodniego Brzegu Jordanu. W Dżeninie zniszczono infrastrukturę cywilną, a izraelskie wojsko użyło m.in. buldożerów i broni przeciwpancernej, zatrzymując wielu mężczyzn i chłopców.

Dwunasty miesiąc wojny, wrzesień roku 2024

1.09. ONZ rozpoczęła kilkudniową akcję szczepień dzieci w Strefie Gazy przeciwko polio, w trakcie której zaszczepiono 90 proc. najmłodszych Palestyńczyków.

19.09. Izrael przeprowadził atak przeciwko Hezbollahowi, w trakcie którego wybuchły pagery i krótkofalówki należące do członków tej organizacji. Zginęło ok. 40 osób, w tym dzieci, a około 3 tys. zostały ranne. Rozpoczęły się intensywne ostrzały celów Hezbollahu w południowym Libanie. Wymiana ognia pomiędzy wspieranym przez Iran Hezbollahem a Izraelem trwała od początku wojny w Strefie Gazy.

22.09. Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela ponad sto rakiet z terytorium Libanu, część z nich spadła w pobliżu Hajfy na północy kraju.

27.09. Izraelskie wojsko uderzyło w kwaterę główną Hezbollahu w stolicy Libanu, Bejrucie. W ataku zginął m.in. przewódca tej organizacji Hasan Nasrallah.

Trzynasty, (ale zapewne nie ostatni) miesiąc wojny roku 2024

1.10. Izraelska armia rozpoczęła operację lądową przeciwko celom Hezbollahu na południu Libanu.

4.10. Według libańskich szacunków w atakach Izraela zginęło przez minione dwa tygodnie ponad 1000 osób, a około 1,2 mln Libańczyków musiało z ich powodu opuścić swoje domy. Wojsko izraelskie twierdzi, że przez cztery dni operacji lądowej w południowym Libanie zabito ok. 250 bojowników Hezbollahu i zniszczono ponad 2 tys. obiektów militarnych tej organizacji. Wojna trwa, jej końca nie widać…

Ta grafika oddaje sens mojego komentarza. Kontruderzenie Izraela wymierzone w Iran i reżim ajatollahów jest nieuniknione i nastąpi w krótkim czasie. Zegar tyka. Regionalna wojna światowa | TOMASZ LIS KOMENTARZ 04.10.2024 https://t.co/Tg9Mxm1F6e przez @YouTube pic.twitter.com/i6czxq2ZjF— Tomasz Lis (@lis_tomasz) October 4, 2024