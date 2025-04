Trump nadal z poparciem prawie połowy Amerykanów. Najwyższe oceny ma w obszarze imigracji

Spis treści

Walka z imigracją i redukcją kosztów najbardziej popierana

Według opublikowanego badania Donald Trump otrzymuje najwyższe oceny za działania w obszarze imigracji (51 proc.) oraz redukcji kosztów rządowych (50 proc). Politykę związaną z cłami i inflacją popiera po 41 proc. respondentów. Ogólne zarządzanie gospodarką zyskuje aprobatę 43 proc. wyborców, podczas gdy 49 proc. wspiera jego wysiłki na rzecz „powrotu Ameryki do jej wartości”.

Główne obawy wyborców

Inflacja i miejsca pracy to główne zmartwienia Amerykanów, niezależnie od afiliacji politycznej. Około dwóch trzecich badanych wskazało te obszary jako najważniejsze problemy, z którymi kraj się obecnie mierzy. Imigracja i opieka zdrowotna również znajdują się wysoko na liście priorytetów. Aż 70% respondentów popiera wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach, aby ograniczyć nielegalną imigrację.

Jak zwraca uwagę Newsweek, gospodarka pozostaje jednym z najważniejszych problemów dla większości wyborców, a sposób, w jaki Trump sobie z nią poradzi, będzie w myślach Amerykanów przed wyborami uzupełniającymi w 2026 r., a także przed kilkoma wyborami gubernatorskimi w tym roku. Demokraci mają nadzieję, że rosnące niezadowolenie z planów gospodarczych Trumpa doprowadzi ich do zwycięstwa w kluczowych stanach.

Polityka gospodarcza pod lupą

Polityka gospodarcza Donalda Trumpa spotyka się z mieszanym odbiorem. Połowa ankietowanych popiera cła na towary z Chin, Meksyku i Kanady, mające na celu wspieranie krajowej produkcji. 43% wyborców uważa, że Trump radzi sobie gorzej niż oczekiwali, 27% twierdzi, że przekracza ich oczekiwania, a 29% uważa, że spełnia ich oczekiwania.

CBS News zauważa, że coraz większa liczba Amerykanów uważa, że ​​nowe cła podniosą ceny, a wielu uważa, że ​​tak samo będzie w długim okresie czasu.

Porównanie z Joe Bidenem

Ponad połowa respondentów (52%) uważa, że Donald Trump radzi sobie lepiej niż jego poprzednik, Joe Biden.

Inne sondaże pokazują spadek poparcia

Ponad połowa (53%) z 2410 dorosłych Amerykanów, którzy odpowiedzieli na sondaż CBS/YouGov przeprowadzony w dniach 8-11 kwietni, stwierdziło, że ​​nie pochwala wyników pracy Trumpa, podczas gdy 47% respondentów go pochwala. Oznacza to spadek oceny Trumpa od czasu marcowego sondażu, który wykazał, że równy odsetek Amerykanów go pochwala i nie pochwala.

Z sondażu wynika również, że 58% respondentów jest przeciwnych, a 42% popiera nowe cła Trumpa na towary importowane. Jednak 51% popiera cele, jakie stawia on tym cłom — jak sam stwierdził, przywrócenie miejsc pracy w przemyśle wytwórczym w USA i zmniejszenie marż importowo-eksportowych między USA a ich partnerami handlowymi. Jednocześnie 63% nie akceptuje jego podejścia do osiągnięcia tych celów. (59%) uważa, że ​​Trump wykorzystuje nowe cła do negocjacji z innymi krajami i zniesie je później, podczas gdy 41% sądzi, że utrzyma je na stałe.

Z kolei w sondażu Uniwersytetu Quinnipiac przeprowadzonym w dniach 3-7 kwietnia wśród 1407 zarejestrowanych wyborców pokazał, że wskaźnik dezaprobaty dla Trumpa pozostał na niezmienionym poziomie 53%. Z sondażu wynika, że ​​większość wyborców (72%) uważa, że ​​cła Trumpa na wszystkich partnerów handlowych USA w krótkiej perspektywie zaszkodzą gospodarce, natomiast 53% uważa, że ​​polityka ta zaszkodzi gospodarce w długiej perspektywie.

Gospodarka może mieć kluczowe znaczenie w wyborach

Sondaż CBS News/YouGov pokazał, że Amerykanie są coraz bardziej krytyczni wobec sposobu, w jaki Trump radzi sobie z gospodarką. Na pytanie, czyja polityka jest bardziej odpowiedzialna za stan gospodarki, 54% stwierdziło, że bardziej winna jest polityka Trumpa. Tylko 21% stwierdziło, że winna jest polityka Bidena. Dwadzieścia procent stwierdziło, że obie polityki są w równym stopniu winne, podczas gdy 5 procent stwierdziło, że żadna z nich nie jest winna stanu gospodarki. Dla porównania, w marcowym sondażu CBS News 38 procent respondentów stwierdziło, że wini Bidena za inflację, podczas gdy tylko 34 procent obwiniało Trumpa.

Zaś sondaż Economist/YouGov przeprowadzony w dniach 5-8 kwietnia, po ogłoszeniu przez Trumpa radykalnych ceł 2 kwietnia, wykazał, że 51% respondentów nie pochwala jego pracy, podczas gdy 43% pozytywnie ocenia jego pracę. Oznacza to zmianę o pięć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym w dniach 30 marca-1 kwietnia. Sondaż wykazał również, że 50 procent Amerykanów obwinia Trumpa za gospodarkę, w porównaniu do 32 procent, które obwinia za ten stan Bidena. Sześć procent odpowiedziało, że ani jedno, ani drugie, podczas gdy 13 procent nie było pewnych.

Coraz więcej Republikanów identyfikuje się z ruchem MAGA

Donald Trump uzyskują poparcie Republikanów w wyborach prezydenckich i mając za sobą ruch MAGA, zmienia dotychczasową politykę amerykańską. Jak się zauważa w sondażu NBC News, trzydzieści sześć procent zarejestrowanych wyborców zidentyfikowało się jako zwolennicy MAGA. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi sondażami NBC News — w porównaniu z 23% respondentów w połączonej próbie wszystkich sondaży NBC News w 2023 r. i 27% respondentów w połączonej próbie sondaży NBC News z 2024 r. Na ogólny wynik składa się 71% Republikanów, którzy obecnie określają siebie jako zwolenników MAGA.

Jak przypomina stacja:

"W styczniu 2024 r., kilka dni po tym, jak Trump wygrał wybory nominacyjne w Iowa i New Hampshire, zaledwie 20% zarejestrowanych wyborców stwierdziło, że popiera ruch MAGA. Jednak w połączonych sondażach NBC News w październiku i na początku listopada liczba ta wzrosła do 29%".

Według stacji przesunięcie wśród Republikanów w stronę obozu Trumpa jest głównym motorem tego ruchu, z 16-punktowym wzrostem Republikanów identyfikujących się z ruchem MAGA między dwoma sondażami tuż przed wyborami w 2024 r. (55%) i w marcu (71%). Podobna zmiana nastąpiła również wśród mężczyzn z wyższym wykształceniem, z 21% w 2024 r. do 37% w marcu — również wzrost o 16 punktów procentowych.

To właśnie ten rodzaj konsolidacji poparcia dla Trumpa sprawił, że w marcowym sondażu NBC News osiągnął on najwyższy w historii wskaźnik poparcia (47%), choć większość zarejestrowanych wyborców (51%) nadal nie pochwalała jego pracy.