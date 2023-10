Związku z niestabilną sytuacją w Izraelu, po sobotnim ataku sił Hamsu na Izrael, minister Mariusz Błaszczak przekazał na platformie X (dawniej Twitter), że w pomoc w ewakuacji polskich obywateli w Izraelu zostanie zaangażowane Wojsko Polskie. W pomocy przetransportowania naszych rodaków do kraju zostaną zaangażowane polskie samoloty transportowe C-130 Hercules.

Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules. pic.twitter.com/IJX5TSEKDt— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 8, 2023

Minister @mblaszczak: Z informacji jakie mamy teraz wynika, że około 200 turystów oczekuje na powrót z Izraela 🇮🇱do Polski🇵🇱. Oczywiście wszyscy zostaną zabrani do Polski. Jeżeli będzie taka konieczność, to ustanowimy most ewakuacyjny. Rozmawiamy na ten temat z Grecją. pic.twitter.com/Bd1apXAmA6— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 8, 2023

Jak przekazał minister Błaszczak w Izraelu przebywa około 200 polskich turystów. "z informacji, które teraz mamy, wynika, że tam około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście, wszyscy zostaną zabrani do Polski".

Według słów ministra lada chwila dwa samoloty C-130 Hercules wystartują, a jeżeli będzie potrzeba, to liczba samolotów się zwiększy, jak powiedział minister, będą to samoloty transportowe typu CASA, które pomogą.

Minister @mblaszczak: Samoloty #Hercules mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci mają odpowiednie doświadczenie, żeby lądować w sytuacjach trudnych. (…) Jest przygotowany także zespół medyczny z wojsk specjalnych. Jesteśmy przygotowani do tego,… pic.twitter.com/CLOxKSjkFZ— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 8, 2023

Dlaczego Herculesy?

Minister podkreślił, że zaangażowanie tych samolotów wynika z tego, że te „samoloty mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci Herculesów mają odpowiednie doświadczenie, żeby reagować w sytuacjach trudnych. Nie przewidujemy, że takie sytuacje są obecnie w Izraelu, ale gdyby sytuacja się pogorszyła, to są przeszkoleni".

Minister poinformował również, że "jest także przygotowany zespół medyczny z wojsk specjalnych". "Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskich turystów, którzy obecnie przebywają w Izraelu" - zapewnił szef MON.

Minister poinformował także podczas niedzielnego briefingu przed siedzibą MON, że trwają też rozmowy z Grecją na temat - jeśli będzie taka konieczność - "ustanowienia mostu ewakuacyjnego". "Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski" - przekazał szef MON.

Samoloty transportowe C-130 Hercules

Samoloty transportowe C-130 Hercules produkowane są przed amerykańską firmę Lockheed od połowy lat 50. Dotychczas powstało ponad 2500 egzemplarzy. Herculesy używane są przez siły zbrojne ponad 50 państw. Hercules to samolot przystosowany głównie do transportu osób i towarów na średnich odległościach. W jego ładowni może zmieścić się np. niemal setka pasażerów, 64 spadochroniarzy czy dwóch do trzech pojazdów HMMWV. Samoloty te często używane są m.in do ewakuacji czy transportu rannych. Polska obecnie używa Herculesów C-130E w liczbie 5 sztuk, które stacjonują w Powidzu, gdzie mieści się 14 eskadra transportowa. Polska na mocy porozumienia z USA z kwietnia 2021 roku, uzgodniła że nasz kraj otrzyma od USA pięć używanych samolotów transportowych C-130 Hercules w wersji H.

Izrael jest w stanie wojny

Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa w nocy z soboty na niedzielę zdecydował, że kraj oficjalnie jest w stanie wojny - poinformowało biuro izraelskiego premiera cytowane przez Times of Israel.

Decyzja gabinetu oznacza, że Izrael może przeprowadzać "znaczące działania militarne" - dodano. Zgodnie z konstytucją premier może podejmować konkretne decyzje o dalszych działaniach tylko po zatwierdzeniu ich przez Gabinet Bezpieczeństwa.

W sobotę, ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce), rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama.

PM/PAP