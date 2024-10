Mimo tego, że w przeszłości relacje między Rosją a Niemcami układały się różnie, to zawsze jakoś obydwa państwa potrafiły się dogadać, przykładem tego może być pakt Ribbentrop-Mołotow, a także bardziej współczesny przykład, czyli budowa gazociągu Nord Stream 1 i 2. Przez lata współpraca gospodarcza rozwijała się między państwami bardzo dobrze. Chciano oprzeć energię całej niemal Europy na rosyjskim gazie. Jednak wojna na Ukrainie wszystko zaprzepaściła. Rosja pokazała po raz kolejny swoją prawdziwą twarz, napadając na Ukrainę, którą bardzo dobrze znał region Europy Środkowej i Wschodniej. Zachód dopiero teraz ujrzał tę twarz, mimo że ostrzegaliśmy.

Zaangażowanie wielu krajów europejskich w pomoc Ukrainie sprawiło, że dotychczasowi „przyjaciele” Rosji zaczęli być postrzegani podejrzliwie, a nawet źle. I tak oto Niemcy, które są jednym z krajów najbardziej pomagających Ukrainie, zaczynając być odbierani przez Rosjan wrogo.

Jak widzą Rosjanie Niemcy

Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady - 62 procent Rosjan określiło Niemcy jako kraj wrogi. Zaledwie pięć lat temu 61 procent ankietowanych Rosjan wypowiadało się o Niemczech pozytywnie. Dodatkowo fakt, że Niemcy krytykują Rosję za wojnę, nie podoba się 64 procentom badanych Rosjan. Tylko jedenaście procent to rozumie. Jak powiedział szef Lewady Gudkow, „Niemcy wyprzedziły nawet Ukrainę i Polskę jako wrogie kraje”.

Jest jednak światełko w tunelu... co najmniej 39 proc. uczestników badania jest zdania, że ​​w najbliższej przyszłości możliwe będzie przywrócenie przyjaznych stosunków z Niemcami. Kolejne 40 proc. twierdzi, że chciałoby mieć lepsze stosunki z Niemcami.

Ja widzą Rosję Niemcy

W czerwcu w badaniu opinii Civey dla FOCUS online Niemcy w dużej mierze (72 proc.) stwierdzili, że nie uważają Putina za poważnego partnera w dyplomacji i negocjacjach. W zeszłorocznym badaniu opinii YouGov na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej - 37 procent respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że "Rosja jest krajem, z którym niemiecki rząd lepiej by się dogadał". Jeden na dwóch respondentów nie zgodził się z tym stwierdzeniem. Jednak wskaźnik aprobaty był znacznie wyższy wśród mieszkańców wschodnich krajów związkowych niż wśród wyborców zachodnich Niemiec, czyli RFN.

W całym kraju 63 procent postrzegało Rosję jako zagrożenie dla Niemiec. 30 procent Niemców nieco lub zdecydowanie nie zgadzało się z tym stwierdzeniem. Jedynie 8 procent było niezdecydowanych lub nie przekazało żadnych informacji. Tylko 28 procent Niemców w całym kraju postrzega Rosję jako „potencjalnego partnera” Niemiec. 62 proc. Niemców odrzuca tę ocenę.

Trudna przyjaźń jednak nadal istnieje?

Nawet jeśli Rosjanie postrzegają negatywnie Niemców, to Rosja nadal może liczyć na niemieckie towary. Pomimo sankcji niemieckie towary przemysłowe w dalszym ciągu docierają do Rosji. Jak wynika z badań SWR , w 2023 roku dostarczono ponad 300 maszyn, które można wykorzystać do produkcji części do pojazdów lub amunicji. Dostarczenie odbywało się często przez Turcję.

Według rosyjskich dokumentów celnych, którymi dysponuje SWR, do końca grudnia 2023 roku zrealizowano ponad 300 dostaw od niemieckich producentów do Rosji. Większość z nich to duże maszyny przemysłowe lub tzw. maszyny CNC. Te sterowane komputerowo maszyny mogą na przykład w pełni automatycznie ciąć stal, zginać blachę lub spawać części metalowe. Produkcja części pojazdów, samolotów czy amunicji jest niemal nie do pomyślenia bez takich maszyn – zauważa niemiecki portal Tagesschau. Jak napisano w publikacji, 80 procent maszyn CNC w Rosji wykorzystuje się obecnie w produkcji wojskowej, a Niemcy są liderem na rynku w produkcji tych maszyn z udziałem sięgającym 30 procent w Rosji.

Według Tagesschau powołującego się na śledztwo SWR, Niemieckie maszyny są szeroko wykorzystywane przez rosyjskie firmy zbrojeniowe, jak np. Parsek, Kamaz, NIR i Industrial Solutions, które dostarczają rosyjskiemu wojsku np. silniki i części do samolotów i rakiet. Zgodnie z dokumentami celnymi dostawy były realizowane do końca 2023 roku.

SWR był w stanie zidentyfikować ponad 30 niemieckich producentów, których maszyny sprowadzono do Rosji w zeszłym roku, wielu z nich miało siedzibę w Badenii-Wirtembergii. W około dwóch trzecich przypadków maszyny zostały sprowadzone do Rosji przez Turcję. Według badań SWR część zaangażowanych tureckich pośredników ma bezpośrednie powiązania z Rosją, a niektórzy zostali nawet założeni przez rosyjskich przedsiębiorców.

Na pytanie SWR skąd niemieckie maszyny wzięły się w Rosji, niemieccy producenci nie byli w stanie odpowiedzieć. Zaznaczyli, że przestrzegają nałożonych na Rosję sankcji, dodając, że najwyraźniej tureccy pośrednicy naruszyli przepisy bez wiedzy niemieckich producentów.