Jak poinformował przebywający w znajdującej się w Bahrajnie siedziby głównej Marynarki Wojennej USA na Bliskim Wschodzie sekretarz obrony Lloyd Austin – „W operacji Prosperity Guardian uczestniczy Wielka Brytania, Bahrajn, Kanada, Francja, Włochy, Holandia, Norwegia, Seszele i Hiszpania.” Oddelegują one jednostki, które będą prowadzić wspólne patrole na południu Morza Czerwonego i w Zatoce Adeńskiej.

Operacja ma zapewnić bezpieczeństwo jednostkom morskim, atakowanym przez rebeliancki ruch szyickich Huti z Jemenu. W ciągu ostatnich czterech tygodni Huti, finansowani przez Iran i występujący jako stronnik toczącego wojnę w Strefie Gazy po stronie Hamasu, dwanaście razy zaatakowali lub przejęli statki handlowe. Nadal też przetrzymują jako zakładników 25 marynarzy.

Huti uderzyli w duński statek Maersk Gibraltar, który przewoził ładunek w kierunku Izraela. Jemeńska armia stwierdziła, że kapitan zignorował ostrzeżenia, po czym statek został zaatakowany przez drona.❗️ Teraz ujawniono drugi przypadek: Houthi zaatakowali bułgarski statek… pic.twitter.com/P6Fi4hddHk— Michal Fella #StopIslamizacjiLewicy (@MichalFellaPL) December 15, 2023

Na początku grudnia nieskutecznie zaatakowany został amerykański niszczyciel USS Carney, który odparł uderzenie za pomocą rakiet i artyleryjskich systemów przeciwlotniczych. Do ataku użyto rakiety i bezzałogowców uderzeniowych, a Huti wzięli odpowiedzialność za jego przeprowadzenie. Celem podobnych ataków była także francuska korweta FS Languedoc. W typ wypadku również atak został skutecznie odparty.

Pomimo tego, że rozpoczęcie operacji Prosperity Guardian ogłoszono 19 grudnia, to jest on a w stanie zacząć funkcjonowanie natychmiast. Na południu Morza Czerwonego znajdują niszczyciele US Navy USS Carney i USS Mason, brytyjskiej niszczyciel HMS Diamond oraz fregata francuskiej marynarki wojennej FS Languedoc. Natomiast jak poinformował w niedzielę portal Politico, powołując się na źródła w administracji USA, w rejon Zatoki Adeńskiej, na południe od Jemenu, przybyła lotniskowcowa grupa uderzeniowa US Navy z lotniskowcem o napędzie atomowym USS Dwight Eisenhower.

Na początku przyszłego roku siły na Morzu Czerwonym mają wzmocnić inne okręty NATO, w tym niemiecka fregata F221 Hessen. Działania te realizowane są dla zabezpieczenia bezpiecznej żeglugi cywilnej i przepływu towarów. Nie jest wykluczone, że np. amerykańskie lotniskowce mogą rozszerzyć zakres działań o uderzenia na cele Huti w Jemenie.