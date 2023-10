Kolejny lotniskowiec USA popłynie na Morze Śródziemne. Wesprze lotniskowiec USS Gerald Ford

Jak powiedział podczas briefingu w Białym Domu Kirby, USS Eisenhower i grupa okrętów uda się w region Morza Śródziemnego w ramach planowanych wcześniej manewrów, ale dzięki temu będzie w stanie, gdy zajdzie taka potrzeba, wesprzeć grupę lotniskowcową USS Gerald Ford, która w środę dotarła do regionu by odstraszyć wrogów Izraela przed dołączaniem się do konfliktu.

Obecnie nie planuje się rozmieszczenia USS Dwight Eisenhower we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie Stany Zjednoczone rozmieściły lotniskowiec USS Gerald R. Ford w ramach odstraszania. Kirby powiedział, że Eisenhower „będzie dostępny w razie potrzeby” we wschodniej części Morza Śródziemnego, ale dodał, że „żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte”. Grupa uderzeniowa Forda obejmuje stacjonujący w Norfolk krążownik USS Normandy i niszczyciel USS Ramage, a także trzy niszczyciele z Mayport na Florydzie i San Diego.

Amerykańskie lotniskowce odstraszają przeciwników

Rozmieszczenie lotniskowca USS Dwight Eisenhower będzie pierwszym przypadkiem w tym rejonie operowania dwóch lotniskowców od marca 2020 r., kiedy w atakach rakietowych wymierzonych w Camp Taji, iracką instalację wojskową na północ od Bagdadu, zginęło dwóch żołnierzy amerykańskich i jeden Brytyjczyk żołnierz.

Można spekulować, że informacje o rozmieszczeniu drugiego lotniskowca świadczą o obawach amerykańskiej administracja, że konflikt może się wymknąć spod kontroli. Kolejny lotniskowiec, który będzie operował na Morzu Śródziemnym na pewno będzie miał jeszcze wyraźniejszy wydźwięk odstraszający dla podmiotów, które by chciały się włączyć w konflikt lub pokaże Hamasowi, że Izrael w razie czego będzie mógł liczyć na amerykańskie wsparcie z powietrza i morza.

Z drugiej strony USA taką decyzją pokazują także, że ich reakcja na tego typu kryzysy jest bardzo szybka, więc nie ma żadnego zmierzchu potęgi USA. Jest to ważny sygnał dla krajów w Europie ale także na Indo-Pacyfiku, że gdy tam również sytuacja się zaogniła USA bardzo szybko są w stanie rozmieścić swoje wojska.

Czy wojna wymknie się spod kontroli?

Kirby zaznaczył jednocześnie, że mimo "niepokojących" ataków rakietowych z Libanu na północny Izrael jak dotąd nie ma sygnałów, by do wojny Izraela z palestyńskim Hamasem przyłączyli się inni aktorzy tacy jak Hezbollah.

Rzecznik odniósł się też do losu palestyńskich cywilów w bombardowanej przez Izrael Strefie Gazy. Jak powiedział, władze Stanów Zjednoczonych popierają pomysł utworzenia korytarzy humanitarnych, by pozwolić na opuszczenie strefy wojennej przez mieszkańców i prowadzą w tej sprawie rozmowy. Zapewnił też, że USA będą kontynuować pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, bo "oni nic złego nie zrobili" i nie mają nic wspólnego z Hamasem.

Pytany, czy ogłoszone przez Izrael oblężenie Strefy Gazy i odcięcie jej dostaw wody, żywności, prądu i gazu jest zgodne z prawem międzynarodowym, Kirby odmówił odpowiedzi. Zaznaczył jednak, że Ameryce zależy, by maksymalnie ograniczyć ofiary cywilne.

USA wesprą Izrael?

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził wcześniejsze doniesienia, że bilans amerykańskich ofiar obecnego konfliktu to 22 osoby, jednak nie był w stanie potwierdzić, że wszystkie z nich zginęły w wyniku ataków Hamasu w Izraelu. Dodał, że 17 osób pozostaje zaginionych, zaś liczba znanych obywateli USA porwanych przez Hamas jako zakładników jest "bardzo, bardzo niewielka, mniej niż garstka".

Pytany, na ile administracja USA może wspomagać Izrael wojskowo bez dodatkowych środków uchwalonych przez Kongres, Kirby stwierdził, że zależy to od stopnia wykorzystywania zapasów. Zaznaczył jednak, że trwają rozmowy z kongresmenami na temat zapewnienia dodatkowych długoterminowych środków na wsparcie zarówno Izraela, jak i Ukrainy. Dodał, że zwłaszcza w przypadku pomocy dla Ukrainy dostępne środki są bliskie wyczerpania.

USS Dwight D. Eisenhower to lotniskowiec klasy Nimitz o napędzie atomowym, który wszedł do służby w 1977 roku. W przeciwieństwie do młodszego Forda, Eisenhower brał udział w działaniach podczas wojny w Zatoce Perskiej w latach 90. XX wieku oraz podczas operacji w Iraku i Afganistanie.

PM/PAP