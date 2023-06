Nikt nie wierzy, że FSB i Bartnikow nie wiedzieli o tym, co się dzieje, więc to by świadczyło na rzecz tezy, iż to było obserwowane i tolerowane. W tym sensie pozwolono, że zarówno Gwardia Narodowa, jak i FSB, jak i regularna armia dysponowały potencjałem, który mógł służyć zablokowaniu tego działania Progożyna. W związku z tym, jeśli się pewnych działań nie podejmuje, a ma się do tego możliwości, to tu mogą wchodzić w grę dwa czynniki. (...) Po pierwsze, taki czynnik trochę stania z boku i przyglądania się, czyja strona zaczyna wygrywać. To jest dość naturalne zachowanie tego rodzaju państwa, jakim jest Federacja Rosyjska, ale z drugiej strony, na tym najwyższym szczeblu musiało istnieć przyzwolenie. I tu mamy drugi trop, o którym też już się w Rosji mówi, mianowicie po tym orędziu telewizyjnym Putina, w którym on dość jednoznacznie, a właściwie bez żadnej wątpliwości powiedział, że ten bunt Prigożyna to jest wbicie noża w plecy Rosji i trzeba się jednoczyć. Po tym jego przemówieniu cały szereg osobistości publicznych w Federacji Rosyjskiej zaczęło wydawać oświadczenia popierające to stanowisko Putina. Ważne jest to, kto nie wystąpił z takim oświadczeniem - ocenia Marek Budzisz.