Wyrzutnie Mk70 opracowane przez koncern Lockheed Martin są pod względem możliwości, tożsame ze stosowanymi na okrętach US Navy wyrzutniami pionowego startu Mk41. Oznacza to, że mogą wykorzystywać te same typy rakiet i pocisków, bez żadnych modyfikacji. Amerykańska marynarka testuje obecnie ich użycie w połączeniu z pociskami przeciwlotniczymi i przeciwbalistycznymi SM-6, które mogą być też wykorzystywane do zwalczania celów morskich. Jak jednak podkreślają Rosjanie, te same wyrzutnie mogą służyć do odpalania pocisków manewrujących takich jak Tomahawk. Jest to zresztą argument, który wykorzystują przeciw uruchomieniu instalacji systemu Aegis Ashore w Polsce, w nadmorskim Redzikowie.

System Aegis Ashore jednak obiektem stacjonarnym. Stanowi one de facto ustawione na lądzie elementy systemu okrętowego, w tym atrapę nadbudówki okrętu z umieszczonymi na niej radarami i standardowe wyrzutnie pionowego startu Mk41. Jedyna różnica jest taka, że umieszczono je w budynkach na lądzie, a nie wewnątrz okrętu.

Natomiast coś, co w US Navy nazyw się Mk70 Payload Delivery System a w wersji dla US Army Mid-Range Capability (MRC) lub Typhon Weapon System to system mobilnym umieszczony w standardowym kontenerze morskim. W opakowaniu, które można umieścić na okręcie, statku towarowym lub na zwykłej ciężarówce, znajdują się cztery unoszone hydraulicznie pionu wyrzutnie z gotowymi do startu pociskami. Przejście z pozycji transportowej, w której kontener wygląda jak każdy inny, do pozycji ogniowej to kwestia kilku minut.

Tego typu system został przerzucony na wyspę Bornholm drogą powietrzną, z wykorzystaniem samolotu transportowego C-17 Globemaster. W tym samym czasie kontener Mk70 opuścił port w San Diego na tylnym, pełniącym rolę lądowiska dla śmigłowców, pokładzie okrętu USS Savannah (LCS 28). Jest to zbudowany w układzie trimarana, czyli trójkadłubowca, okręt przybrzeżny US Navy typu Independence. Dzięki ustawionej na pokładzie stacji radarowej i poczwórnej wyrzutni pocisków zyskał on nagle znaczne możliwości bojowe, również przeciw pociskom balistycznym.

Jeśli natomiast chodzi o wyrzutnie, umieszczoną na duńskim Bornholmie, to jak poinfmorowało dowództwo US Navy na Europę i Afrykę, wzięła ona udział w ćwiczeniach ochrony konwoju. Patrząc na strategiczne umiejscowienie tej wyspy, umieszczona tu wyrzutnia ma nie tylko spore możliwości przeciwlotnicze i przeciwbalistyczne, ale również możliwość zwalczania jednostek próbujących opuścić Bałtyk przez duńskie cieśniny.

Nic dziwnego, że taka możliwość powoduje zaniepokojenie w Rosji. Tamtejsze media i politycy, związanie szczególnie z ministerstwem obrony, niejednokrotnie krytykowali powstanie instalacji Aegis Ashore w Polsce, ale też uważają każdą obecność amerykańskich jednostek na Bałtyku za prowokację. Oczywiście nie przeszkadza to Rosji straszyć sąsiadów wyrzutniami pocisków Islander umieszczonymi np. w obwodzie królewieckim a ostatnio również na Białorusi. Jednocześnie twierdząc, że nie rozmieszczają w Europie pocisków krótkiego i średniego zasięgu.

Więcej nawet, oficjalnie zaprzeczają, aby rosyjskie wojska używały pocisków balistycznych o manewrujących systemu Iskander podczas wojny na Ukrainie, i to pomimo fizycznych dowodów na ich użycie. Natomiast Moskwa zostawia sobie możliwość „adekwatnej odpowiedzi”, o czym pisze, powołując się na notabli i rosyjskich ekspertów, m.in. Kommiersant i RIA Novosti. Również w kwestii amerykańskich ćwiczeń na wyspie Bornholm.