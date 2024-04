Jeśli Iran przeprowadzi atak odwetowy na Izrael, to on może liczyć na pełne wsparcie USA. I co dalej?

oprac. abe 21:42

Szef Pentagonu, czyli sekretarz obrony USA, Lloyd Austin przekazał w sobotę (13 kwietnia) ministrowi obrony Izraela Joawowi Galantowi, że państwo żydowskie może liczyć na „pełne wsparcie USA w obronie przed atakami Iranu i powiązanych z nim organizacji zbrojnych”. Co to może oznaczać? Lepiej, by do tego nie doszło. Czyli do: irańskiego odwetu na jego placówkę dyplomatyczną w Damaszku.

i Autor: PAP