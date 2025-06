Izrael liczy, że atakami na Iran może doprowadzić do „zmiany reżimu”

Netanjahu eliminuje „egzystencjalne zagrożenie”

W Islamskiej Republice Iranu, jak sama nazwa państwa wskazuje, obowiązuje system teokratyczno-republikański z przewagą tego pierwszego. Liderem władzy jest Najwyższy Przywódca (Rahbar). Jest nim od roku 1989 ajatollah Ali Chamenei.

Choć formalnie głową państwa jest prezydent Republiki – obecnie, od 19 maja 2024 r., tymczasowo (do wyborów przewidzianych na 28 czerwca) Mohammad Mokhber – to faktycznym rządcą Iranu jest Chamenei. Władzę sprawuje, zgodnie z irańskim prawem, dożywotnio.

W rozmowie z Fox News izraelski polityk ocenił, że reżim w Iranie jest „bardzo słaby”. Premier poinformował też, że amerykańscy piloci strącają drony wystrzelone w stronę Izraela przez Iran. Zapewnił, że rząd Izraela będzie robił wszystko, co konieczne, by wyeliminować „egzystencjalne zagrożenie” dla kraju, czyli zagrożenie nuklearne i zagrożenie użycia przeciwko niemu pocisków balistycznych.

Stacja Fox News podała, powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz, że w ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump sprzeciwił się izraelskiemu planowi zabicia przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego.

Netanjahu skomentował te doniesienia w niedzielnej rozmowie ze stacją:

„Jest tak wiele fałszywych informacji na temat rozmów, które nigdy nie miały miejsca, i nie zamierzam w to się zagłębiać”. Oświadczył, że Izrael „robi i będzie robić to, co musi” i myśli, że „USA wiedzą, co jest dobre dla USA”.

Zaznaczył, że poinformował zawczasu Trumpa o planowanej operacji przeciwko Iranowi.

Ani Izrael, ani Iran nie myślą (na razie) o rozpoczęciu pertraktacji

A Donald Trump ogłosił, że zamierza doprowadzić do zakończenia konfliktu izraelsko-irańskiego z pomocą… Władimira Putina. Prezydent Rosji miał, według Trumpa, wyrazić gotowość do podjęcia się misji mediatora. Izrael (na razie) nie zamierza przerywać ataków na cele w Iranie, które uznaje za powiązane z programem nuklearnym tego państwa.

Iran odpowiada atakami rakietowymi na izraelskie uderzenia. Chamenei nie wspomina o pertraktowaniu z Izraelem. Irański minister spraw zagranicznych zwrócił się jedynie do ONZ i jego Rady Bezpieczeństwa o zastopowanie – zdaniem Teheranu – bezprawnych ataków.

W Iranie przeprowadzono egzekucję mężczyzny skazanego na śmierć za współpracę z Mosadem – podał w poniedziałek (16 czerwca) Reuters, powołując się na irańską agencję prasową Fars. Jest to trzecia w ostatnich tygodniach egzekucja osoby skazanej za szpiegostwo na rzecz Izraela.

IDF (Siły Obronne Izraela) poinformowały via serwis X, że zaatakowały w Teheranie centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ostrzał objął 10 celów w stolicy Iranu. Ataku dokonano z użyciem samolotów i opierał się on „na precyzyjnych informacjach wywiadowczych”. Elitarna jednostka Al-Kuds odpowiada za zarządzanie i finansowanie zagranicznych grup zbrojnych, w tym takich terrorystycznych ugrupowań jak Hezbollah w Libanie i Hamas w Strefie Gazy.

Irański resort zdrowia raportował o stratach w ludziach. Od piątku (13 czerwca) zginęły 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych. Ponad 90 proc. ofiar stanowią cywile. W irańskich nalotach na Izrael zginęło dotychczas 16 osób.

