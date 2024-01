Strażnicy Rewolucji Islamskiej modernizują flotę. Stawiają na dwukadłubowe korwety rakietowe

Uroczystość przekazania (6 stycznia) była podniosła. Padły zapewnienia, że IRGC może otrzymać jeszcze trzy takie jednostki. Najnowszy katamaran rakietowy nosi imię generała, który zginął od amerykańskiej rakiety w Bagdadzie, w 2020 r. Jednostka nie jest duża, ma 47 m długości. Przeznaczona jest raczej do operowania niedaleko od wybrzeża. Jej promień operacyjny okrętu ma wynosić do 2 tys. mil morskich.

Katamaran może przebywać na morzu maksymalnie przez dwa tygodnie. I jak przystało na okręt takiej konstrukcji jest szybki – może płynąć z maksymalną szybkością 36 węzłów/h. Tu trzeba zauważyć, że amerykańskie katamarany-transportowe są znacznie szybsze od najnowszego nabytku irańskiej floty wojennej. „Irańczyk” jest silnie uzbrojony. W końcu jest katamaranem rakietowym, więc na pokładzie ma sześć obrotowych kontenerów-wyrzutni, na rakiety manewrujące przeciwwokrętowe, oczywiście irańskiej produkcji. Pociski Ghadir mają zasięg 300 km. W ośmiu (także obrotowych) kontenerach- wyrzutniach „Abu Mahdi Al-Muhandis” może mieć rakiety przeciwokrętowe lub przeciwlotnicze. Całości uzupelniają ultraszybostrzelne działka systemu Gatlinga (20 mm) i działo 2A42 (30 mm).

To circa tyle o nowej bojowym katamaranie. Przypomnieć należy, że jesienią 2022 r. irańska marynarka wojenna odebrała znacznie większy katamaran rakietowy. Shahid Soleimani to 65-metrowa jednostka, krajowej produkcji, wolniejsza od mniejszego (34 w/h), z podobną liczbą wyrzutni rakietowych i działek Gatlinga. Różnica jest taka, że z tego okrętu można strzelać rakietami o zasięgu nawet do 700 km. Okręt nazwano na cześć gen. Ghasema Soleimaniego, który zginął, wraz Al-Muhandisem, w amerykańskim ataku w Bagdadzie. Obecnie katamarany rakietowe (mają lądowiska dla helikopterów) są najnowocześniejszymi jednostkami w irańskiej flocie wojennej liczącej bez mała190 jednostek. Zdecydowana większość z nich (157) stanowią przybrzeżne patrolowce.

Jak widać bardzo, bardzo, bardzo daleko Marynarce Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej do US Navy. Lotniskowców, nawet lekkich nie ma. A jeśli po wodach Zatoki Perskiej pływa taki okręt, to na 99,99 proc. będzie miał banderę Stanów Zjednoczonych. Iran planuje budowę kolejnych katamaranów rakietowych dla wzmocnienia i modernizacji floty. To nowoczesne jednostki (wykonane z aluminium), ale nie są one jakoś w swym rodzaju unikatowe.

Widać to w porównaniu do amerykańskich tzw. ekspedycyjnych szybkich okrętów transportowych klasy Spearhead. US Navy ma ich trzynaście (kilka następnych jest w budowie). Taki (aluminiowy) transportowiec (konstrukcji i budowy amerykańska spółka zależna australijskiej stoczni Austal) o wyporności ok. 2400 t ma 103 m długości i silniki potrafią nadać takiej masie maksymalną szybkość 42 w/h.

US Navy dysponuje katamaranami bojowymi. Taki, dla przykładu, USS Independence, który (podobnie jaki irańskie jednostki) działa w pobliżu wybrzeża, ma przy długości 127 m i szerokości (to atut katamaranów) 31 m wyporność ponad 3100 t. Jego maksymalna prędkość to 40 w/h. Okręt jest wyposażony w różne systemy uzbrojenia, nie tylko rakiety, ale także i torpedy, a także śmigłowce. Jednostka ma budowę modułową, dzięki czemu może być przystosowana do wykonywania różnych zadań.

The lead ship of a new type of Iranian missile catamarans entered in service of the IRGC Navy - "Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis". This type is small brother of the larger Iranian missile catamarans of the Shahid Soleimani class, which are also manufactured for the IRGC Navy. pic.twitter.com/ysc2PAkJO2— Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 6, 2024