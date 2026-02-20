Donald Trump rozważa atak na Iran? Prezydent USA zaskakuje nową deklaracją

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-02-20 17:07

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, oświadczył w piątek, 20 lutego br., że rozważa ograniczony atak na Iran. Deklaracja ta jest odpowiedzią na doniesienia „Wall Street Journal” sugerujące taką opcję w celu skłonienia Iranu do złagodzenia stanowiska negocjacyjnego. Wypowiedź Trumpa padła podczas śniadania z gubernatorami stanów w Białym Domu, gdzie prezydent odniósł się do spekulacji medialnych.

Donald Trump

i

Autor: Shutterstock/ Shutterstock
  • Prezydent Trump rozważa ograniczony atak na Iran w odpowiedzi na doniesienia mediów.
  • "Wall Street Journal" sugeruje, że celem jest wymuszenie ustępstw w sprawie programu jądrowego.
  • Czy historia się powtórzy i atak nastąpi szybciej niż zapowiedziano?

Spekulacje na temat ograniczonego ataku

Doniesienia „Wall Street Journal” z czwartku sugerowały, że Donald Trump rozważa wstępny, ograniczony atak militarny na Iran, aby wymusić spełnienie żądań dotyczących programu jądrowego. Celem takiego działania miałoby być wywarcie presji na Teheran w celu zawarcia porozumienia, bez eskalacji konfliktu do pełnowymiarowego ataku, który mógłby sprowokować poważny odwet. Według gazety, decyzja o ewentualnym ataku mogłaby zapaść w ciągu najbliższych dni.

Prezydent Trump podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju wyraził nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem, określając horyzont czasowy na 10 do 15 dni. Mimo to, rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, przekazała w środę, 18 lutego, że między stronami istnieją bardzo duże rozbieżności. Komentatorzy przypominają, że w przeszłości Trump zapowiadał decyzje w sprawie Iranu, które następnie były realizowane w znacznie krótszym czasie niż deklarowano.

Poprzednie zapowiedzi i ich realizacja

Przed uderzeniem z czerwca 2025 r. na irańskie instalacje jądrowe, Donald Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni. Faktycznie, atak nastąpił zaledwie trzy dni po tej zapowiedzi, co sugeruje, że obecne deklaracje dotyczące terminu mogą być również elastyczne. Sytuacja wokół Iranu pozostaje napięta, a międzynarodowa społeczność z uwagą śledzi rozwój wydarzeń.

