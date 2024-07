Chiny demonstrują potęge. Chiński lotniskowiec Shandong przepłyną w pobliżu Filipin

Samoloty, które wykryto ok. godz. 5.20 (23.20 we wtorek w Polsce), "skierowały się na zachodni Pacyfik przez naszą południową i południowo-wschodnią przestrzeń powietrzną, gdzie dołączyły do lotniskowca Shandong, z którym będą realizować „wspólne szkolenie morsko-powietrzne”" - podało w oświadczeniu ministerstwo obrony w Tajpej.

We wcześniejszej rozmowie z dziennikarzami minister obrony Wellington Koo zapewnił, że ma "pełne rozeznanie" dotyczące ruchów chińskiej armii, i zwrócił uwagę, że lotniskowiec Shandong obrał inną niż zazwyczaj trasę w drodze na Pacyfik.

Do przemieszczania grup uderzeniowych lotniskowców i niszczycieli na otwarty ocean chińska marynarka wojenna zwykle wykorzystywała kanał Bashi oddzielający Filipiny od Tajwanu. Ta droga morska uważana jest za "punkt strategiczny" dla ruchu statków między zachodnim Pacyfikiem a Morzem Południowochińskim.

Zamiast tego okręt "popłynął dalej na południe przez kanał Balingtang w kierunku zachodniego Pacyfiku" - powiedział Koo, odnosząc się do drogi wodnej na północ od filipińskiej wyspy Babuyan.

Zaniepokojenie rozmieszczeniem chińskiej grupy lotniskowców wyraziło filipińskie wojsko.

"Podkreślamy znaczenie utrzymania pokoju i stabilności w regionie i wzywamy wszystkie strony do przestrzegania międzynarodowych praw i norm" - powiedział rzecznik Francel Margareth Padilla.

Obecność lotniskowca odnotowały we wtorek (9 lipca) także Japońskie Siły Samoobrony. W oświadczeniu podano, że Shandong w eskorcie dwóch niszczycieli rakietowych i fregaty przepłynął ok. 500 km na południe od wyspy Okinawa.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że chińska armia intensyfikuje swoją obecność w regionie przed zaplanowanymi na 22 lipca manewrami wojskowymi "Han Kuang" organizowanymi przez Tajwan.

Chiny nigdy nie sprawowały władzy nad Tajwanem, ale twierdzą, że rządzona demokratycznie wyspa jest częścią ich terytorium, i nie wykluczają możliwości przejęcia jej siłą.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te, którego władze w Pekinie określają mianem separatysty, przekonywał w środę podczas spotkania z nowym wysłannikiem (ambasadorem) USA Raymondem Greenem, że "w obliczu ciągłych wyzwań ze strony chińskiej i prób zmiany" statusu quo w Cieśninie Tajwańskiej jego rząd będzie dążył do jego utrzymania.

Amerykański okręt wojenny zawija do Wietnamu

Kiedy chiński lotniskowiec przepływa w pobliżu Filipin wcześniej, czyli 8 lipca, amerykański okręt wojenny USS Blue Ridge, który jest okrętem flagowy Siódmej Floty Stanów Zjednoczonych oraz kuter straży przybrzeżnej USA Waesche złożyły wizytę w wietnamskiej zatoce Cam Ranh. Co jak się wydaje, jest następstwem zeszłorocznego spotkania i poprawy stosunków między USA a Wietnamem. Obecność USS Blue Ridge jest godna uwagi, ponieważ jest to najstarszy operacyjny okręt w US Navy.

Okręt przybył do Wietnamu z tysiącem osób na pokładzie. Podczas pięciodniowej wizyty, jak donosi VnExpress, "personel marynarki wojennej USA spotka się z urzędnikami Komitetu Ludowego Khanh Hoa, a także członkami lokalnej marynarki wojennej. Zaangażują się w wymianę sportową z wietnamską marynarką wojenną i strażą przybrzeżną. Marynarze wezmą również udział w dyskusjach z jednostkami podległymi wietnamskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej”.

Warto tutaj wspomnieć, że podczas wojny w Wietnamie w zatoce Cam Ranh znajdowała się strategiczna amerykańska baza wojskowa, która później została zajęta przez wojska Wietnamu Północnego. Później była wykorzystywana przez Związek Radziecki i Rosję, dopóki Hanoi nie zakazało obecności zagranicznych sił zbrojnych w 2002 r. Po tym Wietnam opracował politykę „trzech nie”, czyli żadnych baz wojskowych na terytorium kraju, żadnych sojuszów wojskowych i żadnej współpracy międzynarodowej. W latach 2016 i 2017 okręty USA odwiedziły zatokę Cam Ranh, symbolizując powrót okrętów bojowych do zatoki.

Jak było już wspomniane, wizyta USS Blue Ridge nastąpiła po ustanowieniu kompleksowego partnerstwa strategicznego między Wietnamem a Stanami Zjednoczonymi we wrześniu ubiegłego roku. Można domniemywać, że na przybyciu tego okrętu się nie skończy i amerykańskie okręty będą częściej zawijać do Wietnamu w celu podkreślenia współpracy między stronami, a także wysłania jasnego sygnału do Chin na temat wpływów USA w regionie. Wietnam pozostaje w konflikcie z Chinami w kwestiach terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Chiny oficjalnie ujawniły nową linię bazową określającą ich roszczenia terytorialne w północnej części Zatoki Tonkińskiej, w obszarze dzielonym z Wietnamem na początku tego roku.

W czerwcu ubiegłego roku lotniskowiec USS Ronald Reagan zawinął do portu w Da Nang, w pobliżu zatoki Cam Ranh w środkowym Wietnamie. Nastąpiło to po wizytach lotniskowców USS Theodore Roosevelt (w 2020 r.) i USS Carl Vinson (w 2018 r.).

PM/PAP