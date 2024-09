Były minister obrony Japonii Shigeru Ishiba będzie nowym premierem. Chce azjatyckiego NATO

Nowy premier Japonii

67-letni Ishiba, który pięciokrotnie aspirował do objęcia najwyższego stanowiska w kraju, w swojej prawie 40-letniej karierze politycznej zajmował się głównie kwestiami bezpieczeństwa i odrodzeniem japońskich społeczności wiejskich.

Ishiba, jest uważany za eksperta w dziedzinie polityki obronnej, proponował azjatycką wersję NATO i sojusz bezpieczeństwa między Japonią a USA na równiejszych zasadach. Nowy szef LDP jest zwolennikiem demokracji na Tajwanie. Wzywa też do utworzenia w Japonii agencji zarządzania kryzysowego ze względu na zagrożenie kraju klęskami żywiołowymi.

Jak zaznaczają eksperci przed Ishibą stoi trudne zadanie odbudowania poparcia społecznego dla partii po skandalach oraz załagodzenie niezadowolenia w kraju z powodu rosnących kosztów życia i słabnącej gospodarki. Na arenie międzynarodowej głównym wyzwaniem będzie niestabilne środowisko bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, wywoływane przez aktywność militarną Chin i Korei Północnej.

Jak pisze portal NHK, Ishiba jest nie tylko znany ze swojej wiedzy na temat polityki bezpieczeństwa, a także nazywany "maniakiem obronności", ponieważ jego hobby to budowanie plastikowych modeli myśliwców i okrętów wojennych. Między stolicą a miastem rodzinnym Tottori podróżuje pociągami, których jest fanem.

Ishiba proponuje azjatyckie NATO

Jak było już wspomniane nowy premier Japonii jakiś czas temu, zaproponował stworzenie zbiorowego układu bezpieczeństwa w Azji w stylu NATO, o czym pisał serwis Nikkei Asia. Jak przypomina serwis w czasie debaty z innymi kandydatami Ishiba mówił o niepowodzeniu odstraszania w Ukrainie po inwazji Rosji, bo jak powiedział: „Powinniśmy przynajmniej pogłębić nasze dyskusje na ten temat” – powiedział. Ishiba przyznał, że Japonia musiałaby zrewidować swoją konstytucję, gdyby miała wysłać Siły Samoobrony za granicę.

Powiedział, że chodzi o „zjednoczenie” różnych ram bezpieczeństwa w regionie, takich jak sojusz bezpieczeństwa USA-Japonia; sojusz bezpieczeństwa USA-Republika Korei; traktat bezpieczeństwa ANZUS między Australią, Nową Zelandią i USA; oraz porozumienia obronne pięciu mocarstw między krajami Wspólnoty Narodów Australii, Malezji, Nowej Zelandii, Singapuru i Wielkiej Brytanii. „Najszybszą drogą byłoby dodanie Japonii do ANZUS, który nazywamy JANZUS” - powiedział Ishiba. „Jest to logicznie możliwe”.

Serwis Nikkei Asia przypomina, że plany stworzenia zbiorowego systemu bezpieczeństwa na Indo-Pacyfiku i do tego jeszcze pod przywództwem USA albo ważną rolą tego kraju, jest niewykonalne ze względu na złożoność regionu azjatyckiego. Michael Green, były starszy dyrektor ds. azjatyckich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w administracji George'a W. Busha, powiedział w rozmowie z serwisem, że „azjatyckie NATO jest na razie czymś w rodzaju fantazji”. Ale pomysł trójstronnego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa USA-Japonia-Australia „nie jest aż tak nierealny”, powiedział. W ankiecie przeprowadzonej wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego, opublikowanej w kwietniu tego roku przez Centrum Studiów Stanów Zjednoczonych Uniwersytetu w Sydney, 55% respondentów w Australii, 71% respondentów w Japonii i 59% respondentów w USA poparło trójstronny traktat bezpieczeństwa. Kelly Grieco, starszy pracownik bezpartyjnego think tanku Stimson Center, powiedział z kolei w rozmowie z serwisem, że dążenie do „azjatyckiego NATO” jest nie tylko nierealistyczne, ale także nierozsądne ze strategicznego punktu widzenia. „Większość państw, zwłaszcza tych w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, nie chce wybierać strony w rywalizacji USA-Chiny” - powiedział Grieco. „Co ważne, nie muszą wybierać” - dodała.

Kraje europejskie, które często dzielą granice lądowe, „mają tendencję do wspólnej oceny zagrożeń i postrzegają własne bezpieczeństwo narodowe jako ściśle związane z losem swoich sąsiadów” - powiedziała Grieco. Inaczej jest w przypadku Azji, a próba stworzenia azjatyckiego NATO „niemal na pewno przyniesie odwrotny skutek” - powiedziała. „Wiele krajów Indo-Pacyfiku, w tym Indie, Indonezja i Wietnam, ma alergię na sojusze”, powiedziała Grieco. „Takie posunięcia zraziłyby kraje, które [USA lub Japonia] potrzebują, aby pomóc zrównoważyć rosnącą potęgę i wpływy Chin w regionie” - powiedziała. Kenneth Weinstein, przewodniczący ds. Japonii w konserwatywnym think tanku Hudson Institute, powiedział, że „azjatyckie NATO zakłada strategiczne dostosowanie, które nie istnieje w Azji”. Podczas gdy Stany Zjednoczone, Australia i Japonia są ze sobą zgodne, a Filipiny znacznie zbliżyły się do Waszyngtonu, Chiny „mają zbyt wiele punktów nacisku, by podważyć jedność potrzebną do poważnej zbiorowej samoobrony” - powiedział Weinstein. Sheila Smith, starszy pracownik w Council on Foreign Relations, wyraziła wątpliwość, czy Japońskie Siły Samoobrony będą w stanie przyczynić się do zbiorowego bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając obronę Japonii. W tej chwili bardziej realistyczną drogą naprzód byłaby integracja zbiorowych operacji sojuszniczych w wielu domenach, takich jak ląd, morze, powietrze, przestrzeń kosmiczna i cyberprzestrzeń, powiedziała Smith. „Tworzenie sieci kontaktów między sojusznikami jest być może najlepszym pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia odpowiedniej kombinacji zdolności, a następnie rozważenie, czy deklaracja zamiaru wspólnego wykorzystania tych zdolności mogłaby nastąpić w następnej kolejności, jeśli istnieje wola polityczna, aby to zrobić” – powiedziała.

USA są sceptyczne do azjatyckiego NATO

Według urzędnika amerykańskiej administracji, na którego powołuje się Nikkei Asia: „prezydent Joe Biden nadał priorytet wzmacnianiu sojuszy i partnerstw i uczynił z tego filar swojej strategii. Skupiono się jednak na „budowaniu powiązań i nawyków współpracy w coraz większej liczbie obszarów”, a nie na tworzeniu „sojuszu w stylu bloku” na Indo-Pacyfiku”, powiedział urzędnik. Daniel Kritenbrink, asystent sekretarza stanu ds. Azji Wschodniej i Pacyfiku, powiedział z kolei, że „jest zbyt wcześnie, aby mówić o zbiorowym bezpieczeństwie” w regionie. „Nadal budujemy sieć formalnych i nieformalnych relacji, a potem zobaczymy, dokąd to zmierza” – dodał.

Jak napisał doktor Paweł Behrent w tekście „Azjatyckie NATO”: szanse i perspektywy” na lamach Instytutu Boyma:

"Korzenie współczesnego porządku indo-pacyficznego tkwią w Traktacie z San Francisco z 1951 r. W artykule dla Foreign Affairs ówczesny sekretarz stanu John Foster Dulles wyjaśnił powody, dla których Waszyngton nie próbował stworzyć odpowiednika NATO dla Azji Wschodniej, a zamiast tego wybrał system hub-and-spokes - zestaw dwustronnych powiązań skupionych wokół Waszyngtonu”.

Jak pisze dalej autor:

„Większość europejskich sojuszników nie jest chętna do bezpośredniego angażowania się w dalekiej Azji i ryzykowania pełnej konfrontacji z Chinami, ani nie ma potencjału, aby to zrobić. Nie oznacza to oczywiście niechęci do zacieśniania współpracy z krajami w regionie. Waszyngton wydaje się być tego świadomy i tworzy nowe formaty, takie jak AUKUS lub koalicje chętnych, wspierające zaangażowanie Francji na Pacyfiku. Japonia i Australia również naciskają na Niemcy, aby bardziej zaangażowały się w regionie. Z drugiej strony Tokio i Seul również nie ujawniają ambicji członkowskich. Większa współpraca z NATO, ale także z poszczególnymi państwami z Europy, po prostu zwiększa liczbę dostępnych opcji i wzmacnia ich własną pozycję na arenie międzynarodowej. Ponadto, biorąc pod uwagę skalę wyzwań i zagrożeń, jakie stwarza ChRL, lokalna organizacja traktatowa nie przedstawia wystarczającego potencjału. Zatem wzmocniona współpraca z faktycznie najpotężniejszym sojuszem przedstawia znacznie lepszą opcję”.

NATO jednak buduje silne relacje z Azją

W czasie szczytu NATO w Waszyngtonie wybrzmiało, że NATO jest gotowe na pogłębienie relacji z czterema partnerami z regionu Indo-Pacyfiku (Japonia, Republika Korei, Australia, Nowa Zelandia), którzy, choć nie są częścią sojuszu wojskowego, zyskują na znaczeniu, ponieważ Rosja i Chiny nawiązują bliższe więzi, aby przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym, a obie Koree wspierają przeciwne strony konfliktu w Europie.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w czasie szczytu, że sojusznicy z NATO i partnerzy z regionu Indo-Pacyfiku uruchomią cztery nowe wspólne projekty, które będą dotyczyć Ukrainy, sztucznej inteligencji, dezinformacji i cyberbezpieczeństwa.

Starsza analityk ds. polityki Chin i Azji Wschodniej w US Institute of Peace Mirna Galic powiedziała agencji AP, że "partnerstwo nie czyni NATO bezpośrednim graczem w Indo-Pacyfiku, ale pozwala mu koordynować działania z czterema partnerami w kwestiach będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, wymieniając tutaj kwestię takie jak wymiana informacji czy uzgadnianie działań, takie jak sankcje i dostarczanie pomocy, ale nie interweniują w kryzysach wojskowych poza własnymi regionami".

