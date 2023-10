USA alarmują: Chiny powiększają arsenał głowic jądrowych

Jak wynika z corocznego raportu, przesłanego Kongresowi i opublikowanego w czwartek, Chiny w ciągu trzech lat ponad dwukrotnie zwiększyły swój arsenał jądrowy i rozwijają go w tempie szybszym, niż przewidywano. Pentagon szacuje, że do 2030 r. Pekin będzie miał 1000 głowic, zaś do 2035 r. - 1,5 tys. USA i Rosja posiadają obecnie ok. 5 tys. głowic, z czego ok. 1,5 tys. - rozmieszczonych.

Do 2035 r. ma zakończyć się proces modernizacji tych sił, które w zamierzeniu chińskiego przywódcy Xi Jinpinga mają stać się "armią klasy światowej", zdolną do "prowadzenia i wygrywania wojen z silnym przeciwnikiem", tj. Stanami Zjednoczonymi. Jak powiedział w środę asystent sekretarza obrony ds. polityki kosmicznej John Plumb, rozrost chińskich sił jądrowych "zapiera dech w piersiach".

Strategia Chin zakłada zakończenie procesu "narodowego odmłodzenia" do 2049 r., w tym rozwiązania do tego czasu "kwestii tajwańskiej". Do 2027 r. chińskie siły zbrojne mają być zdolne do stawienia czoła siłom USA na obszarze Indo-Pacyfiku i zmusić Tajwan do negocjacji na dyktowanych przez Pekin warunkach.

Jak wynika z dokumentu Pentagonu, tylko w ubiegłym roku Chiny wybudowały 300 nowych silosów ICBM w trzech ośrodkach. Według autorów dokumentu, ChRL posiada 350 rakiet o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) i łącznie 500 wyrzutni tych rakiet.

Dokument mówi też o rozroście chińskiej marynarki wojennej, która jest największą na świecie i posiada 370 okrętów, w tym 47 okrętów podwodnych i 6 okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, przenoszących rakiety balistyczne. W 2023 roku oddano do użytku trzeci chiński lotniskowiec i prawdopodobnie rozpoczęła się budowa kolejnego.

Pentagon donosi, że ChRL jest zaangażowana w prace nad środkami biologicznymi o możliwym zastosowaniu wojskowym, w tym silnymi toksynami. USA oceniają też, że Pekin prawdopodobnie posiada broń biologiczną i chemiczną, "zagrażającą siłom USA, sojuszników i partnerów, a także operacjom militarnym i populacjom cywilów".

Resort ocenia, że strategią Chin jest wypchnięcie USA z regionu Morza Wschodniochińskiego i Południowochińskiego, a także utrudnienie USA dostępu do całego regionu Indo-Pacyfiku. Odnotowano też, że w ciągu ostatnich dwóch lat chińskie siły powietrzne przeprowadziły ponad 180 agresywnych manewrów przechwytywania amerykańskich samolotów w regionie - więcej, niż w całej poprzedniej dekadzie.

Dokument zawiera porównanie sił ChRL i Tajwanu. Według Pentagonu, wojska lądowe Chin liczą 1 mln żołnierzy, z czego 420 tys. - w rejonie Cieśniny Tajwańskiej, zaś siły Tajwanu - 89 tys. Chiny posiadają też 4,2 tys. czołgów i 7,6 tys. dział artyleryjskich, podczas gdy Tajwan - 900 czołgów i 1,3 tys. dział. Podobną przewagę Pekin ma również w siłach powietrznych (1,9 tys. myśliwców i 500 bombowców, wobec 300 myśliwców Tajwanu) i morskich.

Chiny odpierają zarzuty

Pekin z kolei podkreślił, że jego program nuklearny ma na celu jedynie samoobronę, podkreślając, że narody nie mają się czego obawiać, dopóki nie będą grozić Chinom atakiem.

Chin także wyraziły „zdecydowany sprzeciw” wobec raportu USA, choć rzecznik nie zaprzeczył wprost podanym liczbom.

„Chiny stanowczo realizują nuklearną strategię samoobrony” – powiedział rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning.

„Zawsze utrzymywaliśmy nasze siły nuklearne na minimalnym poziomie wymaganym dla bezpieczeństwa narodowego i nie mamy zamiaru angażować się w wyścig zbrojeń nuklearnych z jakimkolwiek krajem” – dodała.

„Żaden kraj nie będzie zagrożony chińską bronią nuklearną, dopóki nie użyje broni nuklearnej przeciwko Chinom lub nie zagrozi jej użyciem” – powiedział Mao.

Chiński rzecznik także odpowiedział na pytanie odnośnie działań Stanów Zjednoczonych, które modernizują swoje siły nuklearną oraz zapewniają ochrony parasol nuklearny sojusznikom.

„Te działania polityczne zwiększają ryzyko nuklearnego wyścigu zbrojeń i konfliktu nuklearnego i jedynie pogorszą globalne strategiczne środowisko bezpieczeństwa” – ostrzegł Mao.

PM/PAP